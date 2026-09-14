Huế, Quảng Trị: Bộn bề khi lũ rút

Mưa lớn từ ngày 12 đến sáng 14-9 gây ngập lụt, chia cắt, hư hỏng đường sá tại nhiều địa phương ở TP Huế và Quảng Trị. Nơi nước rút, các lực lượng khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó

Sáng 14-9, mực nước hầu hết các sông ở Quảng Trị bắt đầu rút sau khi đạt đỉnh, nhưng nhiều tuyến đường, khu dân cư vẫn ngập và chia cắt.

Video: Nỗ lực khắc phục mưa lũ ở xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

Trên các quốc lộ 9B, 15D và đường tỉnh 588a, 586 còn hàng chục điểm ngập từ 0,4m đến hơn 1m. Riêng đường tỉnh 588a, đoạn từ cầu tràn Ba Lòng đến Km11+240, ngập trên 5m. Nhiều cầu tràn, ngầm tràn và khu dân cư thấp trũng tại các xã La Lay, A Dơi, Đakrông, Trường Sơn, Lìa, Hướng Phùng, Kim Ngân… vẫn ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại.

Tại xã Lao Bảo, ông Trần Nhân Hạnh (sinh năm 1970, ngụ thôn Triệu Phước) cho biết nước sông Sê Pôn tràn vào nhà, ngập đến 2,5m, khiến nhiều đồ đạc hư hỏng. Khi nước rút, gia đình tập trung vệ sinh nhà cửa.

Ngổn ngang sau lũ rút tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP tại xã Lao Bảo, chính quyền địa phương phối hợp các lực lượng dọn dẹp ngay sau khi lũ rút.

Ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã, cho biết gần 400 ngôi nhà bị ngập từ 1-3m. Lực lượng quân sự, công an, biên phòng, xung kích, dân phòng đang dọn đường, ngõ xóm và giúp người dân đưa tài sản đã di dời về nhà.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị điều động 1.480 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, biên phòng, dân quân cùng hàng trăm phương tiện khắc phục hậu quả mưa lũ.

Quân đội, công an giúp người dân Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả mưa lũ

Khắc phục sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Tại xã Nam Hải Lăng, Quảng Trị, lực lượng chức năng tiếp tục xử lý 2 sà lan còn mắc kẹt sau sự cố 3 sà lan trôi dạt, đâm vào cầu đường sắt Mỹ Chánh rồi mắc tại cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh nằm cạnh nhau.

Khẩn cấp xử lý sự cố 3 sà lan trôi dạt mắc kẹt cầu đường sắt Mỹ Chánh

Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết đã chỉ đạo kiểm tra, đánh giá hiện trường, bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, đường bộ, đường thủy; đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp, hỗ trợ phương án xử lý, bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ lưu cầu đường sắt Mỹ Chánh.

Thu dọn đất đá, giải phóng mặt tuyến đường duy nhất từ trung tâm xã A Lưới 1 vào thôn Pâr Ay

Tại xã A Lưới 1, TP Huế, Ban CHQS xã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp người dân thu dọn đất đá sau lũ, mở lại tuyến đường duy nhất từ trung tâm xã vào thôn Pâr Ay.

Đường liên thôn thuộc Tổ dân phố Phú Sơn, phường Phú Bài, TP Huế bị mưa lũ gây xói lở nghiêm trọng

Tại ngầm tràn bị xói lở trên đường liên thôn thuộc tổ dân phố Phú Sơn, ông Trần Duy Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Bài, yêu cầu khẩn trương rào chắn, căng dây, lắp biển cảnh báo, biển cấm ô tô qua ngầm; bố trí lực lượng túc trực, hướng dẫn người dân và phương tiện.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu xây dựng phương án sửa chữa những vị trí hư hỏng, xói lở, kịp thời xử lý nguy cơ phát sinh, bảo đảm an toàn đi lại.

Hàng chục trường cho học sinh nghỉ học Sáng 14-9, hàng chục trường học tại Quảng Trị cho học sinh nghỉ để tránh mưa lũ, trong đó có Trường THPT Lao Bảo, Trung tâm GDNN-GDTX Minh Hóa, Trường THCS và THPT Trung Hóa, Trường THCS và THPT Bắc Sơn, Trường THPT Triệu Phong… Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, cho biết đã yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục dừng hội nghị, tập huấn chưa cần thiết để tập trung ứng phó mưa lũ. Sở đề nghị chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu và người đứng đầu các đơn vị, trường học chủ động xem xét cho học sinh, học viên nghỉ tại khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

VĂN THẮNG - ĐỨC NGHĨA