Tây Ninh: Bộ đội dầm mình giúp dân gặt lúa chạy lũ

Ngày 14-9, mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại xã Thạnh Hóa và xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, gây ngập úng hàng chục ha lúa thu đông đang đến thời điểm thu hoạch.

Cán bộ, chiến sĩ nỗ lực gặt lúa, giúp người dân hạn chế thiệt hại do mưa lũ

Clip: Bộ đội dầm mình giúp dân gặt lúa chạy lũ

Để hỗ trợ người dân thu hoạch kịp thời, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 phối hợp với lực lượng dân quân tại chỗ khẩn trương, cơ động đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Hiện tại xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh có khoảng 35ha bị ngập

Các lực lượng được chia thành nhiều tổ hỗ trợ người dân gặt, thu gom và vận chuyển lúa lên khu vực cao ráo. Dù xuất hiện những cơn mưa lớn nhưng các chiến sĩ không quản khó khăn, dầm mình trong nước lũ suốt nhiều giờ, tranh thủ từng phút để thu hoạch lúa.

Đại úy Đặng Nam Khánh, phụ trách Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, cho biết đơn vị xác định phải tranh thủ từng giờ, tổ chức lực lượng làm việc liên tục nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho bà con.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân khẩn trương gặt lúa chạy lũ

Cán bộ, nhân viên các ban, ngành, đoàn thể cũng tham gia hỗ trợ công tác hậu cần phục vụ bộ đội và người dân ngay tại địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Xuân, ngụ ấp Thủy Tây, xã Thạnh Hóa, cho biết gia đình có 5ha lúa đến kỳ thu hoạch nhưng bị nước lũ tràn vào. “Nước lên nhanh nên gia đình trở tay không kịp. Chúng tôi rất cảm kích khi bộ đội và lực lượng dân quân đến tận ruộng gặt lúa, đưa lên bờ. Nhờ vậy, gia đình tránh được nguy cơ "mất trắng" vụ mùa”, ông Xuân nói.

Các chiến sĩ hỗ trợ nhân dân gặt lúa và vận chuyển lên bờ

Những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước tại các địa phương vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Tây Ninh tăng nhanh, trung bình 3-5cm/ngày. Ngày 13-9, mực nước tại xã Tân Hưng đạt 1,98m, xã Vĩnh Hưng 1,85m, xã Mộc Hóa 1,36m, xã Hưng Điền 2,17m và xã Vĩnh Châu 1,67m. Theo dự báo, mực nước tiếp tục tăng trong những ngày tới, người dân cần chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, gia cố đê bao và bảo vệ tài sản.

QUANG VINH