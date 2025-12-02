Tây Ninh: Còn 56 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng thi công đường song hành Vành đai 4

Dự án đường tỉnh 830E (ĐT830E - tỉnh Tây Ninh) giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng đang gặp vướng mắc, khi còn 56 hộ dân chưa bàn giao 1,63ha mặt bằng, tương ứng gần 1km chiều dài tuyến .

Thi công cầu An Thạnh thuộc dự án Đường tỉnh 830E

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An (tỉnh Tây Ninh), các mặt bằng chưa được bàn giao rải rác tại các vị trí như: nút giao ĐT830 (xã An Thạnh); vị trí trụ T7–T8 và đường dẫn mố M2; nút giao đường Phước Tú; nút giao ĐT830C; đoạn Km4+580 – Km4+800; đoạn Km4+760 – Km5+160; nút giao quốc lộ 1.

Việc chậm tiến độ giải phóng mặt bằng khiến việc triển khai chưa được đồng bộ. Ngoài ra, thời gian gần đây, một số gói thầu bị ảnh hưởng tiến độ bởi thời tiết mưa kéo dài và nguồn vật liệu đá khan hiếm.

Đến nay, đoạn từ nút giao ĐT830 đến đường Nguyễn Văn Nhâm đang được các nhà thầu thi công đắp nền, cấp phối và hoàn thiện hệ thống thoát nước, đạt 49-56% khối lượng. Đoạn từ đường Nguyễn Văn Nhâm đến quốc lộ 1 cũng đang triển khai cọc xi măng - đất, đắp nền và lớp đá dăm, với giá trị thực hiện khoảng 38-48%.

Hiện tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục vận động các hộ dân còn lại sớm bàn giao mặt bằng, đồng thời hoàn thiện hạ tầng tái định cư để đảm bảo quyền lợi cho người dân. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An đôn đốc các nhà thầu thi công đúng tiến độ hợp đồng.

Dự án ĐT830E dài hơn 9,3km, có tổng vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, trong đó, bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 2.500 tỷ đồng, xây dựng hơn 1.200 tỷ đồng. Đây là tuyến đường song hành Vành đai 4, kết nối cao tốc TPHCM – Trung Lương với ĐT830, có ý nghĩa lớn trong việc kết nối các tuyến trục chính, giảm áp lực giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

QUANG VINH