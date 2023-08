Ngày 11-8, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM, dẫn đầu đoàn công tác Công an TPHCM đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an TPHCM, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2023) và Quốc khánh 2-9.

Đoàn đã đến thăm gia đình các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Tại các nơi đến, Giám đốc Công an TPHCM ân cần hỏi thăm sức khỏe, trò chuyện thân tình và trao tặng phần quà đến gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam bày tỏ quyết tâm kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang, nền tảng, thành tựu của các thế hệ lãnh đạo đi trước để tiếp tục lãnh đạo lực lượng Công an TPHCM đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Trước đó, cùng ngày, Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TPHCM, làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà gia đình các đồng chí: Nguyễn Văn Linh, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương; Phạm Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Thái Bường, nguyên Trưởng ban An ninh Trung ương Cục miền Nam; Phạm Ngọc Khương, nguyên Phó Giám đốc Công an TPHCM; Trần Triều Dương, nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM, nguyên Phó Giám đốc Công an TPHCM.