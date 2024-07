Thăm, tặng quà các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công vùng căn cứ cũ Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Sáng 27-7, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2024), Phòng 5, Cục An ninh nội địa - A02 (Bộ Công an) phối hợp với Công an huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) và các mạnh thường quân tại TPHCM tổ chức họp mặt thân nhân các liệt sĩ, thương binh, gia đình có công trên địa bàn xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng.