Thanh Hóa: Mưa ngớt nhưng nhiều nhà dân vẫn còn ngập trong lũ

Mưa ngớt nhưng nhiều nhà dân ở phường Thiệu Dương và Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) vẫn ngập sâu trong nước

Ghi nhận tại phường Thiệu Dương và Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa), sáng nay, mặc dù nước sông Mã đã rút khoảng 10-15cm so với ngày hôm qua, nhưng mực nước vẫn rất cao gây ngập nhiều khu dân cư.

Hiện tại, phương tiện đi lại duy nhất của người dân là thuyền, các loại “thuyền” tự chế bằng xốp, ống nước… Để đảm bảo an toàn cho người dân, tại các “bến đò” ven đê, chính quyền địa phương đã cử lực lượng công an, dân phòng… túc trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân.

Clip người dân phường Thiệu Dương, Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) bơi trong biển nước

Một cán bộ Trạm Thủy văn Giàng (đóng tại phường Thiệu Khánh) cho biết, lúc 12 giờ trưa nay, mực nước trên sông Mã đo tại trạm vẫn đạt mức báo động 2. Việc nước rút chậm hay nhanh bây giờ còn phụ thuộc vào nước thượng nguồn đổ về và thủy triều.

Để đảm bảo an toàn, ngay trước khi lũ về, UBND phường Thiệu Khánh đã di dời 25 hộ dân phố Thanh Giang, 12 hộ dân phố Dinh Xá, 71 hộ dân phố 9 đến nơi an toàn. Tại phường Thiệu Dương có 7 khối phố ngoại đê với khoảng 6.000 dân bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương cũng đã di dời khoảng hơn 850 người gồm người già, trẻ em, người neo đơn, người ở các nhà ngập sâu… đến nơi an toàn.

>>> Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại phường Thiệu Dương và Thiệu Khánh sáng nay:

DUY CƯỜNG