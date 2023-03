Thanh Hóa: Nguy cơ sạt lở núi, hàng trăm học sinh phải đi học nhờ

Trước đó, đầu năm 2022, dự án xử lý khẩn cấp sạt lở cụm công trình công sở xã và Trường Phổ thông dân tộc bán trú - THCS Trung Thành được hoàn thành; tuy nhiên, chỉ qua một thời gian ngắn, công trình xuất hiện các vết nứt lớn, sạt trượt rộng gây nguy cơ sạt lở núi, đe dọa đến an toàn tính mạng và tài sản phía dưới.

Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy, vị trí sạt lở nằm trong vùng phân bố chủ yếu là đá phiến sét, bột kết, có điều kiện địa chất không ổn định, đới phong hoá nứt nẻ mạnh đến rất mạnh, đập vỡ mạnh. Vào mùa mưa, nước ngấm vào các khe nứt nẻ tạo ra đới bùng nhùng, mất độ liên kết khối, bề mặt địa hình dốc và bị mòn nên xảy ra hiện tượng sạt lở.

Trước tình hình đó, huyện Quan Hóa và xã Trung Thành đã cho chuyển 178 học sinh sang học nhờ tại Trường Tiểu học Trung Thành. Từ đó đến nay, do sự cố chưa được khắc phục nên học sinh tiếp tục phải học nhờ, ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt của các cháu và giáo viên. Lý do chưa thể khắc phục, theo ông Đinh Văn Kim, do phải quan trắc, theo dõi một thời gian dài, nhất là mùa mưa, mới đưa ra được hướng xử lý.