Thanh Hóa: Phá vụ án mua bán, vận chuyển vật liệu nổ cực lớn

Ngày 20-3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hữu Vịnh (sinh năm 1976, trú phường Hải Thượng), Đàm Minh Thành (sinh năm 1985) và Nguyễn Thị Thoa (sinh năm 1981, cùng trú xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn) để điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt vật liệu nổ; vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.