Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia vừa có kết luận về phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia.

Chính phủ yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn hàng không

Theo đó, Phó Thủ tướng nêu rõ, một trong những nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn hàng không là tuyệt đối không để gián đoạn hệ thống điều hành bay, đặc biệt từ nguy cơ tấn công mạng; các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia vào chuỗi cung ứng trong ngành hàng không, ngoài việc tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, còn phải tuyệt đối không vì lợi nhuận mà bỏ qua bất kỳ nguy cơ nào gây mất an ninh, an toàn hàng không.

Phó Thủ tướng yêu cầu các ngành, địa phương tập trung đầu tư, sớm hoàn thiện các công trình bảo đảm an ninh, an toàn hàng không tại cảng hàng không, sân bay; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố địa phương.

Bộ GTVT, cơ quan thường trực của Ủy ban An ninh hàng không triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ và ứng dụng mới đối với hệ thống làm thủ tục hàng không tạo thuận lợi cho hành khách, vừa góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng Nghị định quy định thể thức bay chặn, bay kèm, bay ép tàu bay vi phạm vùng trời Việt Nam hạ cánh tại cảng hàng không, sân bay; hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định số 36/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ; thu thập dữ liệu các khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ để công bố theo quy định. Các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai phương án nhằm chủ động đối phó với hoạt động sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Bộ Công an tiếp tục triển khai các đề án: Tổ chức lực lượng An ninh trên không; thành lập Đồn Công an tại các cảng hàng không, sân bay trọng điểm. Kịp thời thông báo tình hình, âm mưu, phương thức hoạt động khủng bố, phá hoại, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không của các đối tượng để các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai các biện pháp tăng cường an ninh hàng không, sẵn sàng ứng phó, không để bị động, bất ngờ tại tất cả các cảng hàng không, sân bay.

Bộ GTVT chủ động hướng dẫn Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố các địa phương có cảng hàng không, sân bay triển khai công tác khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng

PHAN THẢO