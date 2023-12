Thanh niên dụ “bạn gái” quen qua mạng vào khách sạn, trói cướp vàng

Ngày 9-12, Công an quận 10 (TPHCM) đang tạm giữ Đỗ Thành Lý (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Cà Mau, trú TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Lý tại cơ quan công an

Trước đó, tối 7-12, chị M. (sinh năm 2000, ngụ tỉnh Cà Mau) tới Công an phường 12 (quận 10, TPHCM) trình báo về việc bị thanh niên mới quen qua mạng đưa vào khách sạn rồi dùng dây cột khống chế lấy nhiều tài sản như: dây chuyền vàng, nhẫn vàng, lắc vàng, ĐTDĐ iPhone 12 Promax cùng 2,5 triệu đồng.

Qua truy xét, tối 8-12, công an đã bắt giữ được nghi can gây án là Lý. Qua làm việc, Lý khai do nợ nần nên nảy sinh ý định lấy tài sản của chị M.. Theo đó, tháng 11-2023, chị M. quen biết với Lý qua mạng xã hội facebook.

Sau đó, Lý nhiều lần gọi điện bằng video call với chị M. và phát hiện chị này có nhiều tài sản trên người. Nhiều lần trò chuyện cả 2 phát sinh tình cảm nam nữ và Lý chủ động hẹn chị M. lên TPHCM để tâm sự.

Trưa 7-12, chị M. đi xe khách từ tỉnh Cà Mau lên TPHCM để gặp “bạn trai”. Khi tới nơi, Lý chở chị M. về khách sạn để thuê phòng tâm sự. Tại đây, Lý dùng dây cột chị M. rồi lấy tài sản nói trên và rời đi.

Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo của các đối tượng xấu thông qua mạng xã hội. Đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người dân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không nên kết bạn, nhắn tin hay gọi điện thoại cho tài khoản lạ; đặc biệt là không chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng. Khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm, lừa đảo thì báo ngay cơ quan công an gần nhất để xử lý.

