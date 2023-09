Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy nhanh sắp xếp khu phố, ấp

Tạo sự đồng thuận

Chủ tịch UBND phường 6 (quận 5) Võ Minh Triết cho biết, trước sắp xếp, phường có 6 khu phố; sau sắp xếp còn 4 khu phố. Phường đã tổ chức xong việc lấy ý kiến chi bộ khu phố, ban công tác mặt trận, ban điều hành các tổ dân phố; Ban Thường vụ Đảng ủy phường cũng đã thông qua đề án sắp xếp khu phố. Phường đã tổ chức xong 5 buổi lấy ý kiến người dân, và người dân đồng thuận về đề án sắp xếp khu phố trên địa bàn theo quy định.

Lãnh đạo UBND phường 10 (quận 6) thông tin, theo dự thảo đề án sắp xếp khu phố trên địa bàn phường, trước sắp xếp, phường có 5 khu phố, 63 tổ dân phố; sau khi sắp xếp, phường có 12 khu phố, không còn tổ dân phố. Dự kiến trong tháng 9-2023, phường tổ chức hội nghị, phát phiếu lấy ý kiến cử tri, người dân ở khu phố thuộc diện sắp xếp. Sau đó, phường sẽ hoàn chỉnh hồ sơ gửi về UBND quận.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, các đoàn kiểm tra, khảo sát sẽ làm việc với các địa phương, kiểm tra việc dự kiến sắp xếp, tổ chức bộ máy những người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp đối với những khu phố, ấp thành lập mới và kiện toàn các tổ chức chính trị - xã hội ngay sau khi HĐND TPHCM ban hành nghị quyết.

Hiệp Bình Phước là một trong 3 phường của TP Thủ Đức thực hiện thí điểm sắp xếp lại khu phố trên địa bàn. Trước khi sắp xếp, phường có 6 khu phố với 89 tổ dân phố; sau khi sắp xếp, phường sẽ có 34 khu phố. Theo Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng, tính đến nay, TP Thủ Đức đã thí điểm sắp xếp lại khu phố tại 3 phường. Việc sắp xếp này giúp TP Thủ Đức giảm lực lượng hoạt động không chuyên trách ở khu phố, tổ dân phố từ 563 người xuống còn 380 người, nhưng kéo theo việc phải sắp xếp lại các chi bộ hoặc đảng bộ cơ sở.

Về sắp xếp chi bộ, đảng bộ cơ sở tinh gọn, năm 2020, quận 7 đã thực hiện tổ chức lại chi bộ khu phố thành chi bộ ô khu vực, có xét đến đề án tổ chức, sắp xếp lại khu phố, tổ dân phố trên địa bàn quận. Từ đó, quận 7 tách các chi bộ đông đảng viên để thành lập chi bộ ô khu vực, chi bộ chung cư. Hiện các ô khu vực, liên ô khu vực đã có chi bộ và các đoàn thể. Đến nay, quận 7 đã thành lập 177 chi bộ, gồm 137 chi bộ ô khu vực, 10 chi bộ liên ô khu vực và 30 chi bộ chung cư.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận 7 Lê Văn Thành, các ô khu vực có quy mô dân số trên dưới 500 hộ gia đình nên khi thực hiện theo chủ trương của TPHCM, quận 7 có nhiều thuận lợi. Cùng với đó, các chi bộ ô khu vực, liên ô khu vực, chi bộ chung cư và các tổ chức đoàn thể ô khu vực cũng đã phát huy rất hiệu quả vai trò trong thời điểm đại dịch Covid-19. Vì vậy, khi sắp xếp khu phố, từ cấp quận đến cơ sở sẽ không bị bỡ ngỡ. Sau khi sắp xếp, dự kiến quận 7 sẽ có 214 khu phố. Nhiều ô khu vực được giữ nguyên, không bị xáo trộn về quy mô và số dân.

Phát huy vai trò cấp ủy

Khi triển khai sắp xếp các khu phố sẽ gây không ít xáo trộn về nhân sự người hoạt động không chuyên trách ở khu phố; tác động nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều cơ quan, đơn vị và các hoạt động của khu phố. Do đó, trách nhiệm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương rất quan trọng. Từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND quận 10 Nguyễn Thị Thu Hường cho biết, UBND quận 10 đã ban hành kế hoạch sắp xếp khu phố. Dự kiến trong tháng 9-2023, quận tổ chức hội nghị báo cáo tình hình triển khai thực hiện, từ đó rút ra kinh nghiệm của những đơn vị đã thực hiện xong công tác chuẩn bị cho việc sắp xếp. Cũng trong thời gian này, UBND 14 phường phải hoàn chỉnh đề án sắp xếp khu phố trình UBND quận; trên cơ sở đó, UBND quận hoàn chỉnh phương án tổng thể sắp xếp khu phố để trình Ban Thường vụ Quận ủy thông qua. Dự kiến cuối năm 2023, UBND các phường hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy tại khu phố mới và tổ chức lễ công bố ra mắt khu phố mới theo kế hoạch.

Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng thông tin, sau khi sắp xếp, số lượng khu phố, ấp trên địa bàn huyện là 305, giảm 1.907 người hoạt động không chuyên trách. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy xã, thị trấn chọn lựa bố trí những người hoạt động không chuyên trách ấp, khu phố có trình độ, năng lực, trách nhiệm, uy tín, sức khỏe, trong đó phấn đấu đạt tỷ lệ 30% là nữ. Nói về vai trò của cấp ủy lãnh đạo tổ chức thực hiện sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn, Bí thư Quận ủy quận 12 Trần Hoàng Danh nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Vì thế, trước, trong và sau khi sắp xếp khu phố phải đảm bảo đúng quy trình, quy định.

- Đồng chí TRẦN KIM YẾN, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM: Vừa thực hiện, vừa giám sát Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và MTTQ Việt Nam các cấp của TPHCM đã có nhiều hội thảo, hội nghị lấy ý kiến các cơ quan, ban ngành, chuyên gia, người dân trong việc sắp xếp khu phố, ấp theo quy định của Trung ương. Khi thực hiện sắp xếp, mô hình hoạt động của MTTQ Việt Nam ở cấp cơ sở có sự thay đổi, theo đó sắp xếp lại mô hình Ban công tác Mặt trận ở khu phố. Trong quá trình sắp xếp, MTTQ Việt Nam ở cơ sở vừa tham gia với chính quyền cơ sở trong việc thực hiện sắp xếp khu phố, ấp vừa thực hiện chức năng giám sát việc này. Điều này sẽ góp phần xử lý ngay tại cơ sở đối với những vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp khu phố, ấp. - Đồng chí NGUYỄN THỊ BẠCH MAI, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM: Quan tâm các trường hợp thôi làm nhiệm vụ ở khu phố, ấp, tổ Thời gian tới, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tiếp tục hướng dẫn cán bộ làm công tác dân vận các cấp của thành phố tăng cường công tác nắm tình hình cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân để kịp thời định hướng dư luận, ổn định tình hình triển khai thực hiện việc sắp xếp khu phố, ấp. Đặc biệt là tiếp tục xây dựng, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt tại địa bàn dân cư trước, trong và sau quá trình sắp xếp. Đồng thời, mong muốn cấp ủy, chính quyền các địa phương chủ động trong công tác quan tâm, động viên và thực hiện chính sách đối với cán bộ, đảng viên, người hoạt động không chuyên trách thôi làm nhiệm vụ ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân do việc sắp xếp khu phố, ấp. THU HƯỜNG - VĂN MINH ghi