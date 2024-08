Thành phố mang tên Bác rực rỡ cờ hoa

Tự hào đi dưới bóng cờ

Nhìn ánh mắt vui mừng, phấn khởi sau hơn một tháng bà con phường 7, quận 11 chung tay thực hiện công trình Tuyến đường - tuyến hẻm “Cờ đỏ sao vàng”, bà Nguyễn Thị Thanh Trang (Trưởng Khu phố 1, phường 7) không khỏi xúc động. Theo bà Trang, dù ở độ tuổi nào, làm công việc gì, hình ảnh lá cờ Tổ quốc thiêng liêng tung bay trước mỗi cửa nhà là minh chứng rõ nhất của sức mạnh đoàn kết dân tộc.

“Mỗi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước nhà không chỉ là biểu tượng thiêng liêng mà còn là lời nhắc nhở chúng ta luôn hướng về cội nguồn, nhớ ơn những thế hệ đi trước”, bà Trang nhìn lên lá cờ cùng bà con khu phố tự tay treo, ánh mắt đầy tự hào.

Tuyến hẻm 153 đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày Quốc khánh. Ảnh: CẨM TUYẾT

Để có được những hẻm cờ, đường cờ rực rỡ là sự chung tay, đồng lòng của bà con khu phố. Chia sẻ với phóng viên Báo SGGP, bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Trưởng Khu phố 6 (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) cho biết, hiện nay 150 hộ dân ở khu phố đều treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng trước nhà. Do là quận trung tâm, thu hút nhiều khách du lịch quốc tế nên mỗi lá cờ được treo đều đảm bảo tỉ mỉ, chỉn chu từng cán cờ, từng đường chỉ. Nhận được sự đồng lòng, ủng hộ của hầu hết các hộ dân cũng là động lực để Khu phố 6 triển khai hẻm cờ nhân dịp 2-9 và các ngày lễ lớn sắp tới.

Không riêng ở một vài địa phương, hiện nay mô hình đường cờ, hẻm cờ đã được lan tỏa nhiều nơi, đến từng con đường, ngõ hẻm sâu nhất của thành phố.

Cùng ngày 30-8, UBND quận 12 đã tổ chức lễ khánh thành công trình nâng cấp, mở rộng đường Hiệp Thành 43 chào mừng Quốc khánh 2-9.

Trước đó, tại quận 1 cũng đã diễn ra hội thi trang trí Đường cờ, Hẻm cờ, Góc phố cờ chào mừng Quốc khánh 2-9; quận 8 tổ chức lễ ra mắt “Đường cờ Tổ quốc”…

Cờ đỏ sao vàng không chỉ xuất hiện trên các tuyến đường, tuyến hẻm mà còn xuất hiện trên tay của nhiều du khách khi tham quan tại Hội trường Thống Nhất. Sáng 30-8, khách tham quan hướng mọi ánh nhìn về hình ảnh 2 bé trai mặc áo trắng, đeo khăn quàng đỏ, tay cầm cờ đỏ sao vàng. Đó là hai con trai của vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Linh (sinh năm 1995) và chị Nguyễn Thị Hồng Yến (sinh năm 1995, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM), được ba mẹ đưa đến Hội trường Thống Nhất để chụp bộ ảnh kỷ niệm nhân Quốc khánh 2-9. Nhìn hai con nâng niu lá cờ Tổ quốc trên tay, vợ chồng anh Linh, chị Yến mong muốn sau này lớn lên, khi nhìn lại bộ ảnh, các bé sẽ trân trọng, nâng niu ký ức đẹp của tuổi thơ.

Cờ đỏ sao vàng ngập tràn trên các tuyến phố, căn hộ chung cư. Ảnh: CẨM TUYẾT

Bảo vệ bình yên cho thành phố

Chiều 30-8, trước ngày người dân cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ dài, các cán bộ, chiến sĩ các đội/trạm thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TPHCM bắt đầu ra quân khắp mọi ngả đường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Bà Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1968, ngụ quận 1) chia sẻ, hơn 10 năm sinh sống và buôn bán tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, cứ mỗi dịp lễ lớn tại thành phố, hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát giao thông đội mưa, đội nắng túc trực điều tiết giao thông vẫn luôn khiến bà cảm động. “Dịp lễ, trong lúc mọi người về quê đoàn tụ với gia đình, đi chơi thì lực lượng cảnh sát giao thông lại không kể nắng mưa, túc trực phân luồng giao thông, giữ gìn trật tự, an ninh cho người dân. Tôi và bà con ở đây cũng cảm thấy yên tâm hơn vì không phải lo ngại tình trạng mất an toàn, an ninh trong các ngày lễ lớn”, bà Hồng bày tỏ.

Theo Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông sẽ có mặt tại các vị trí tập trung đông người dọc các tuyến giao thông có nguy cơ cao xảy ra ùn ứ và ùn tắc giao thông để điều tiết, phân luồng giao thông, tạo điều kiện cho người dân lưu thông an toàn, thuận lợi.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, cho biết, trước, trong và sau dịp lễ Quốc khánh, lực lượng Công an TPHCM chủ động phối hợp công an 21 quận huyện, TP Thủ Đức xem xét tình hình địa phương để bố trí quân số trực chiến nhằm đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ. Cũng như mọi năm, thời điểm trước, trong và sau dịp lễ, lực lượng Công an TPHCM đảm bảo tập trung 100% quân số. Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, để thành phố luôn bình yên, để người dân được vui chơi và hưởng trọn kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Công an TPHCM phối hợp công an địa phương sẽ liên tục thực hiện các giải pháp để đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các băng nhóm tội phạm, tụ điểm tệ nạn xã hội.

NHÓM PV