Tháo gỡ khó khăn cho dự án nhà ở xã hội

Người dân vào ở khi dự án... chưa hoàn thành

Trong buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đã đến thăm gia đình anh Nguyễn Hoàng Phương, một cư dân sống tại lô NƠXH 2 thuộc Khu nhà ở Nguyên Sơn, xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh). Anh Phương làm tài xế, vợ là giáo viên mầm non, có 2 con nhỏ. Anh Phương cho hay, mình thuộc đối tượng được mua NƠXH và rất may mắn khi mua được căn hộ ở đây. Từ năm 2019, vợ chồng anh đã sở hữu căn hộ rộng 60m2, mua trả góp trong 20 năm với lãi suất ưu đãi 6%, thuộc chương trình vay lãi suất ưu đãi trong gói 30.000 tỷ đồng của Chính phủ. Anh Phương nói: “Khi trước vợ chồng tôi còn khó khăn, phải ở nhờ nhà bà con, cũng chật chội và thấy bất tiện vô cùng. Sau khi được Sở Xây dựng TPHCM xét duyệt và chấp thuận cho mua căn hộ NƠXH, tôi thấy vô cùng hạnh phúc, vì nhà ở rộng rãi, xung quanh chung cư có tiện ích đầy đủ. Sắp tới tôi sẽ trả hết nợ, căn hộ sẽ thành tài sản lớn của gia đình”.

Trong khi đó, dự án NƠXH Vĩnh Lộc A (dự án Vĩnh Lộc D’gold) ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, lại rất lùm xùm. Đây là dự án được UBND TPHCM cấp phép xây dựng vào tháng 3-2016. Theo báo cáo của UBND huyện Bình Chánh, khi ký hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng, chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư và phát triển An Nhân cam kết vào quý 2-2019 sẽ giao nhà. Tuy nhiên, đến nay, sau nhiều lần hứa giao nhà mà không thực hiện, dự án dừng thi công, các khách hàng đã kéo đến dự án yêu cầu chủ đầu tư bàn giao nhà. Hiện có 16 hộ vào ở các căn hộ trong điều kiện công trình chưa được nghiệm thu và bàn giao, không an toàn.

Cùng tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư

Báo cáo tại buổi giám sát, ông Võ Đức Thanh, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, huyện đã hoàn thành 2 dự án NƠXH; có 3 dự án NƠXH đã hoàn thành một phần; 1 dự án đang triển khai và 5 dự án chưa triển khai. Đáng chú ý, có 1 dự án hủy bỏ, chuyển tiếp. Từ năm 2021 đến nay, huyện có 2 dự án NƠXH đang triển khai và chưa có dự án NƠXH nào hoàn thành. Với dự án NƠXH Vĩnh Lộc A của Công ty CP Đầu tư và phát triển An Nhân, do chậm tiến độ bàn giao căn hộ, dẫn đến phát sinh khiếu kiện. Do vậy, Sở Xây dựng TPHCM đã có công văn yêu cầu chủ đầu tư định kỳ hàng tuần, hàng tháng có báo cáo đến chính quyền địa phương, công khai thông tin về hiện trạng, tiến độ đến người dân, khách hàng mua căn hộ để giám sát, theo dõi. Ông Võ Đức Thanh cũng cho hay, UBND huyện sẽ tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ các dự án nhà ở thương mại có nghĩa vụ thực hiện về NƠXH hoàn tất thủ tục đầu tư, xây dựng, bàn giao phần nhà trong dự án theo hình thức thực hiện được phê duyệt.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhận định, báo cáo của UBND huyện Bình Chánh đã phân tích nguyên nhân 19 dự án NƠXH đang triển khai chậm tiến độ, chưa triển khai. Trong đó, có 1 dự án tại xã Vĩnh Lộc A liên quan đến việc chủ đầu tư chưa thực hiện các thủ tục nghiệm thu công trình, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, mà đã có hộ dân vào ở, trách nhiệm này thuộc về chủ đầu tư, UBND huyện Bình Chánh và các sở, ngành liên quan. UBND huyện phải mời ngay chủ đầu tư để giải quyết vấn đề, xử lý theo đúng quy định pháp luật. Tại dự án này, có 16 hộ dân bức xúc đã vào ở trong khi công trình chưa được nghiệm thu và bàn giao, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết triệt để, đảm bảo an toàn cũng như bảo vệ được quyền lợi của người dân; phải cương quyết mời người dân ra khỏi các căn hộ, nếu xảy ra các tình huống bất trắc, cháy nổ, thì huyện phải chịu trách nhiệm. Đối với 3 dự án liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, vấn đề này có trách nhiệm của Sở TN-MT TPHCM, UBND huyện Bình Chánh trong việc tháo gỡ, xử lý những vướng mắc. Đối với 4 dự án liên quan đến pháp lý đất đai, pháp lý về giao thuê đất, các sở ,ngành phải phối hợp để tham mưu tháo gỡ.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh theo dõi, hỗ trợ chủ đầu tư các dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch… để đảm bảo tiến độ. Huyện cần quan tâm hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước đối với các dự án để đảm bảo chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định liên quan về chất lượng công trình, pháp lý dự án, phòng cháy chữa cháy… đáp ứng nhu cầu NƠXH, nhà ở công nhân trên địa bàn TPHCM nói chung, huyện Bình Chánh nói riêng.