Thay thành công khớp háng nhân tạo cho cụ bà 107 tuổi

Bệnh nhân là cụ Trần Thị C. (107 tuổi, ở phường Dương Huy, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh). Cách nay 2 tháng, cụ C. bị ngã đập mông xuống nền cứng và sau tai nạn này bị hạn chế vận động.

Gia đình đã đưa cụ C. đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ chẩn đoán cụ C. bị gãy cổ xương đùi phải và được chỉ định mổ thay khớp háng nhân tạo. Nhận định đây là bệnh nhân tuổi cao hiếm gặp, nguy cơ xảy ra rủi ro trong và sau phẫu thuật cao nên các bác sĩ đã hội chẩn với nhiều chuyên khoa khác để có phương án phẫu thuật đảm bảo an toàn nhất cho người bệnh.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi trong 1 giờ, bệnh nhân không mất nhiều máu, tỉnh táo hoàn toàn. Sau mổ, sức khỏe của bệnh nhân 107 tuổi ổn định, vết mổ khô. Hiện tại, cụ C. đã ngồi dậy được và chuẩn bị xuất viện.