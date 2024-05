Thế giới chia buồn với thảm họa lở đất ở Papua New Guinea

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã bày tỏ đau buồn trước thảm họa lở đất ở Papua New Guinea chôn vùi hơn 2.000 người vào cuối tuần qua.

Theo ông Guterres, LHQ sẵn sàng hỗ trợ Papua New Guinea trong các nỗ lực phục hồi và tái thiết. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã gửi lời chia buồn đến Toàn quyền Papua New Guinea Bob Dadae về những thiệt hại sau vụ lở đất kinh hoàng. Chính phủ Ấn Độ thông báo cung cấp khoản cứu trợ ngay lập tức trị giá 1 triệu USD để hỗ trợ Papua New Guinea.

Được tin vụ sạt lở đất tại tỉnh Enga, Papua New Guinea gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ngày 28-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Papua New Guinea James Marape.

Thảm họa lở đất xảy ra tại làng Kaokalam, thị trấn Porgera thuộc tỉnh Enga, vào khoảng 3 giờ sáng 24-5 (giờ địa phương). Hiện nhà chức trách đang sơ tán gần 8.000 người ở tỉnh Enga do lo ngại về những trận sạt lở đất tiếp theo có thể xảy ra.

HUY QUỐC