Thế Giới Di Động mở bán đặc quyền “chuyên gia chân dung" OPPO Reno11 Series

OPPO Reno11 Series được mở bán tại Thế Giới Di Động

Thế Giới Di Động là nhà bán lẻ duy nhất tại Việt Nam mở bán đặc quyền Reno 11 Series, sản phẩm chủ lực trong phân khúc cận cao cấp của OPPO. Với định vị xuyên suốt “chuyên gia chân dung", OPPO Reno11 Series gây ấn tượng bởi hệ thống camera siêu nét, thiết kế thanh lịch, mỏng nhẹ lấy từ cảm hứng từ thiên nhiên cùng viên pin lớn và siêu sạc nhanh SUPERVOOC giúp trải nghiệm người dùng trở nên liền mạch hơn bao giờ hết.

OPPO Reno11 Series được mở bán đặc quyền tại Thế Giới Di Động với 2 phiên bản Reno11 5G và Reno11 Pro 5G, có giá bán lần lượt là 10,99 triệu đồng và 16,99 triệu đồng. Đặc biệt, từ ngày 6 đến 14-1-2024, khách hàng sẽ được tặng ngay camera 360 Botslab và trả góp 0%.

Là nhà bán lẻ hàng đầu tại thị trường Việt Nam và đã gặt hái được nhiều thành công từ các hợp tác chiến lược trước đây, việc Thế Giới Di Động tiếp tục được OPPO lựa chọn mở bán đặc quyền với một sản phẩm chủ lực như Reno11 Series là điều hoàn toàn dễ hiểu. Hai bên kỳ vọng với hợp tác này sẽ một lần nữa mang đến thành công cho Reno11 Series và vượt hơn kỳ vọng so với những gì Reno10 Series đã làm được.

Ông Trần Đức Tín, Giám đốc Ngành hàng Viễn thông Di động của Thế Giới Di Động chia sẻ: “Với Reno11 Series, chúng tôi đánh giá cao sản phẩm bởi nhiều cải tiến về cấu hình, thiết kế, camera... nhưng vẫn giữ được mức giá tốt so với phiên bản tiền nhiệm. Do đó, Thế Giới Di Động kỳ vọng doanh số bán ra của OPPO Reno11 Series sẽ tăng khoảng 10% so với Reno10 Series mặc dù bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay”.

Theo thống kê, Reno là dòng sản phẩm đã giúp cho OPPO chiếm đến hơn 50% thị phần ở phân khúc 10 - 15 triệu đồng tại Thế Giới Di Động. Dòng sản phẩm có doanh số khủng lên đến 15.000 máy/tháng. Với Reno11 Series, hai bên kỳ vọng sẽ giúp con số này sẽ tăng hơn nữa.

Ông Văn Bá Luýt, Giám đốc sản phẩm OPPO Việt Nam chia sẻ: “Việc hợp tác mở bán đặc quyền sản phẩm Reno11 Series một lần nữa thể hiện niềm tin của chúng tôi với Thế Giới Di Động khi cùng hướng đến mục tiêu mang đến cho người dùng sản phẩm công nghệ tốt nhất mà không phải lo lắng về giá cùng trải nghiệm mua sắm uy tín và tin cậy”.

Có thể thấy, với hợp tác lần này, Thế Giới Di Động và OPPO càng thắt chặt mối quan hệ hợp tác sâu rộng và toàn diện với mục tiêu mang đến những sản phẩm công nghệ tốt nhất cho người dùng và giá bán tốt trong tình hình mới mà hai bên đã ký kết trước đó.

OPPO Reno11 series sở hữu Camera chính siêu nét 50MP kết hợp chống rung OIS với cảm biến lần lượt là Sony LYT600 (trên Reno11 5G) và Sony IMX890 (trên Reno11 Pro 5G). Và đặc biệt, camera chân dung tele 32MP sử dụng cảm biến Sony IMX709 cùng ống kính 2x và các thuật toán chuyên gia chân dung, mang đến những bức ảnh sắc nét, 3D sáng và tối đầy chiều sâu, tăng cường độ nhạy sáng của ảnh lên đến 60%. Với độ mỏng từ 7.99mm và trọng lượng 182g, Reno11 5G mang đến hai phiên bản lấy cảm hứng từ thiên nhiên: Xanh sóng biển và Xám san hô. Trong khi đó, Reno11 Pro 5G có độ mỏng chỉ từ 7,59mm và trọng lượng 181g cùng hai màu sắc Trắng ngọc trai và Xám san hô. Ở mặt trước, cả hai model nổi bật với màn hình cong 3D, hỗ trợ hiển thị 1 tỷ màu với chứng nhận HDR10+, cùng tốc độ làm mới lên đến 120Hz, mọi hình ảnh và video trở nên đặc sắc hơn mang đến trải nghiệm sống động cho người dùng. Sức mạnh hiệu năng trên Reno11 5G và Reno11 Pro 5G đến từ hai vi xử lý lần lượt là MediaTek Dimensity 7050 và MediaTek Dimensity 8200 giúp người dùng thoải mái sử dụng và việc đa nhiệm trở nên dễ dàng hơn. OPPO trang bị bộ nhớ lên đến 8GB RAM + 256GB ROM cho Reno11 5G và 12GB RAM + 512GB ROM cho Reno11 Pro 5G. Để người dùng thoải mái sử dụng và giải trí mà không lo bị ngắt quãng, Reno11 5G trang bị viên pin lớn lên đến 5.000mAh và Siêu sạc nhanh SUPERVOOC 67W. Nâng cấp hơn, Reno11 Pro 5G sở hữu Siêu sạc nhanh SUPERVOOC 80W có khả năng sạc đầy viên pin lớn 4.600mAh chỉ trong 28 phút. Ngoài ra, OPPO cũng trang bị Thuật toán bảo vệ tuổi thọ pin độc quyền trên Reno11 Pro 5G, giúp pin bền bỉ suốt 4 năm sử dụng. Reno11 Series được nâng cấp với ColorOS 14 mới nhất đến từ OPPO, cập nhật tính năng tách nền thông minh của ảnh bằng một lần nhấn để việc sáng tạo và chia sẻ hình ảnh trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Người dùng có thể tùy chỉnh nội dung trong album và sử dụng các phím tắt để xử lý hậu kỳ và chia sẻ nội dung chỉ bằng một cú chạm. Đặc biệt, OPPO còn mang đến tính năng File trung chuyển và nhận diện thông minh giúp người dùng thu thập thông tin ở dạng hình ảnh, văn bản, liên kết, và các dạng nội dung khác, sau đó kéo chuyển nội dung giữa các ứng dụng bằng tính năng chia đôi màn hình, cửa sổ nhỏ, trung tâm kết nối và các phương tiện khác một cách dễ dàng…

KIM THANH