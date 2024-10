Thêm 30 cá thể hổ và sư tử ở Vườn thú Mỹ Quỳnh (Long An) chết

Ngày 2-10, bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Long An, cho biết, từ đầu tháng 8 đến ngày 16-9, tại Vườn thú Mỹ Quỳnh (xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) có 30 cá thể hổ và sư tử đã chết. Ngành chức năng tỉnh Long An đã tổ chức tiêu hủy các cá thể nói trên theo quy định.