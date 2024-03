Thêm nhiều nguồn cung cho thị trường bất động sản miền Nam

Một dự án căn hộ đang được thi công tại khu Tây TPHCM

Chộn rộn khởi công, giới thiệu dự án

Trong những tháng đầu năm 2024, tại TPHCM, Bình Dương…, một số dự án căn hộ, đất nền ra mắt khách hàng. Có thể kể đến khu căn hộ Phú Đông SkyOne (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) vừa được Phú Đông Group giới thiệu ra thị trường. Dự án dự kiến cung cấp ra thị trường 780 căn hộ có diện tích từ 42m2 - 72m2, với mức giá bán dự kiến từ 1,4 - 2,2 tỷ đồng/căn - nằm trong phân khúc được số đông khách hàng tìm kiếm.

An Gia Group cũng đã có kế hoạch ra mắt dự án The Gió Riverside (tỉnh Bình Dương). Dự án quy mô khoảng 3.000 căn hộ, nằm liền kề trục đường Võ Nguyên Giáp và tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), hướng đến người mua ở thực tại TPHCM và khu vực giáp ranh như Bình Dương, Đồng Nai. Đồng thời, chủ đầu tư này tiếp tục mở bán rổ hàng còn lại của dự án nhà phố biệt lập The Standard tại TP Tân Uyên (Bình Dương) với chính sách sổ hồng trao tay, thanh toán 10% nhận nhà… Tương tự, chủ đầu tư dự án Phương Trường An 6 (toạ lạc tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) cũng đang gấp rút hoàn thiện pháp lý để đưa dự án ra thị trường. Dự án có quy mô 41,9ha, trong đó có 2.760 nền đất, với quy mô dân số dự kiến là 6.991 người. Đây là khu đại đô thị tại khu vực phía Bắc tỉnh Bình Dương.

Trong khi đó, tại TPHCM, Gamuda Land đã khởi công 6 tòa tháp cao 37 - 39 tầng, cung cấp gần 2.000 căn hộ (tại phường An Phú, TP Thủ Đức). Dự án Mizuki của Nam Long tại huyện Bình Chánh cũng sẽ khởi công giai đoạn tiếp theo. Còn tại khu Đông thành phố, Masterise Homes cũng sẽ khởi công phân khu cao tầng nằm trong đô thị The Global City. Đáng chú ý, tại khu Nam thành phố, chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng vừa tổ chức lễ ra mắt dự án Phu My Hung The Aurora, với 95 căn hộ và 7 cửa hàng tại khối đế. Đây là dự án căn hộ hiếm hoi tại TPHCM được cấp phép xây dựng hiện nay.

Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS) cho biết, dự kiến 6 tháng đầu năm 2024, sẽ có khoảng 15.000 căn hộ mở bán mới tại TPHCM và Bình Dương, chưa kể sản phẩm tồn kho. Còn theo Savills Việt Nam, năm 2024 lượng căn hộ mở bán mới tại TPHCM sẽ tăng gấp 4 lần so với năm trước. Đến năm 2026, thị trường này sẽ có khoảng 116 dự án mở bán, cung cấp 40.800 căn hộ mới.

Ông Trần Hiếu, Phó tổng giám đốc DKRA Group, cho hay, những khó khăn của thị trường BĐS đã dần được tháo gỡ, nhưng tiến trình phục hồi đang có sự phân hóa rõ nét theo từng phân khúc, khu vực. Thị trường hiện nay chỉ dành cho nhu cầu thực. Nhu cầu nhà ở hiện tại cũng như thời gian tới tập trung chủ yếu ở nhóm đối tượng công nhân, viên chức, người trẻ với mức giá từ 2-3 tỷ đồng. Do đó, để tăng sức hấp thụ và góp phần cải thiện nguồn cung, DN phải cơ cấu lại sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu thị trường, rút ngắn sự lệch pha cung - cầu.

Thị trường đã dần tươi sáng

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, nhu cầu tìm kiếm BĐS bán toàn quốc trong tháng 1-2024 tăng 66% so với cùng kỳ 2023, lượng tin đăng bán BĐS cũng tăng 52%. Tại TPHCM, nhu cầu tìm kiếm tăng từ 71% - 73% đối với đất nền, đất dự án và tăng 59% đối với căn hộ chung cư. Ngoài ra, tâm lý của các bên mua, bán BĐS đã không còn quá dè đặt như trong năm 2023. Chỉ số tâm lý thị trường BĐS những tháng đầu năm 2024 tăng 3 điểm so với nửa cuối năm 2023.

Trong báo cáo mới đây, Công ty Chứng khoán VNDirect đánh giá, tín hiệu tích cực đối với ngành BĐS bắt đầu xuất hiện sau các chính sách hỗ trợ thị trường được ban hành từ đầu năm 2023, kỳ vọng nguồn cung BĐS sẽ tăng mạnh từ năm 2024, khi Luật Đất đai năm 2024 giúp tháo gỡ các nút thắt pháp lý liên quan - nguyên nhân chính khiến hầu hết dự án BĐS bị ách tắc hiện nay.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, nhận định, nhiều chủ đầu tư quyết tâm đẩy hàng sớm trong năm 2024, vì nếu đợi sang năm 2025 khi Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi) có hiệu lực, việc thu về nguồn tiền sẽ khó khăn và mất thời gian hơn. Bởi lẽ, thời điểm đó, chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, sau khi hoàn thành tất cả nghĩa vụ để bán mới được thu tiếp 25%.

Khảo sát hoạt động kinh doanh của Hiệp hội DN TPHCM cho thấy, những tháng đầu năm 2024, thị trường BĐS đã có nhiều tín hiệu khả quan. Theo đó, các DN lớn đã cơ cấu lại nợ để cải thiện tình hình tài chính bằng cách mua lại trái phiếu DN trước hạn hoặc đàm phán với các trái chủ, ngân hàng để gia hạn nợ, giảm áp lực dòng tiền.

Theo ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN TPHCM, các nỗ lực tháo gỡ khó khăn của Chính phủ đã phát huy tác dụng, nhiều dự án được chính quyền địa phương tháo gỡ pháp lý và mặt bằng lãi suất cho vay giảm nhiệt, giúp DN có điều kiện tiếp cận vốn vay. Nhờ sự “vượt khó” của thị trường BĐS, các ngành kinh tế khác liên quan như xây dựng, sắt thép, thị trường vật liệu xây dựng… cũng bắt đầu phục hồi và tươi sáng hơn trước.

Theo Công ty Đầu tư và kinh doanh dịch vụ BĐS đa quốc gia, giá bán căn hộ sơ cấp (chủ đầu tư mở bán lần đầu) trung bình tại Hà Nội đang ở mức 53 triệu đồng/m2, tăng 4,6% theo quý và 14,6% theo năm. Tại TPHCM, giá bán sơ cấp trung bình ở mức 61 triệu đồng/m2, mức giá này đang ở ngưỡng quá cao nên có xu hướng chững lại.

ĐỨC TRUNG