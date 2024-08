Theo dõi chặt chẽ bản tin về gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm 29-8, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông cục bộ.



Chiều tối và tối 29-8, khu vực Nam Trung bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Ngày 29-8, khu vực phía Đông Bắc bộ và Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Các nơi khác ở Bắc bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ có nơi trên 35 độ C.

Trên biển, ngày và đêm 29-8, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và phía Đông khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Trường Sa) có gió cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m; biển động.

Vùng biển Phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây) có gió cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.

Khu vực giữa Biển Đông và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-9, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2m.

Ngày 28-8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 6388/BNN-ĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau và Kiên Giang về việc ứng phó với gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển. Các tỉnh, thành phố ven biển nêu trên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 29-8, phía Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng Hòa Bình 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội, có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

