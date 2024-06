Thí sinh hào hứng vì đề thi môn Ngoại ngữ vừa sức

>> GỢI Ý ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH XEM TẠI ĐÂY

Các ngoại ngữ có tổ chức thi năm nay gồm: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn; trong đó tiếng Anh là môn được đa số thí sinh lựa chọn.

Ảnh: PHAN THẢO

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, tổng số thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ là 66.927 em, chiếm 6,25% tổng số thí sinh (trong đó Hà Nội có 21.554 thí sinh, TPHCM có 13.076 thí sinh).

Tại điểm thi trường THCS Ngô Sỹ Liên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, thí sinh Nguyễn Ngọc An, trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội nhận xét đề thi tiếng Anh dễ, “em làm được hết, chỉ 3-4 câu không làm được, chắc được khoảng trên 8 điểm”.

Ảnh: PHAN THẢO

An cho biết, em xét tuyển đại học bằng khối C vào trường Đại học Thăng Long, do đó tiếng Anh chỉ để xét công nhận tốt nghiệp. “3 môn Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử em xét tuyển đều làm rất tốt, em rất vui”, thí sinh An hào hứng cho biết.

Nhiều thí sinh cũng nhận xét đề thi Ngoại ngữ vừa sức, đề thi 50 câu thì các em làm được khoảng 45 câu, có khoảng 5 câu phần đọc hiểu khó dành cho các bạn giỏi.

Ảnh: PHAN THẢO

Nhiều thí sinh thi Ngoại ngữ ngoài để xét công nhận tốt nghiệp còn dùng để xét tuyển đại học nếu đạt điểm cao.

Thí sinh Nguyễn Vũ Minh Châu, học sinh trường THPT Việt Đức, Hà Nội cho biết em thi tiếng Nhật để xét 3 môn Toán, Văn, tiếng Nhật vào trường Đại học Ngoại thương. “Dù đã đỗ một vài trường đại học nhưng em ước mong đỗ trường Đại học Ngoại thương nên vẫn cố gắng làm thật tốt 3 môn thi để lấy điểm xét tuyển”, Châu chia sẻ.

Một số thí sinh ở điểm thi trường THCS Ngô Sỹ Liên, dự thi tiếng Nhật, tiếng Pháp để xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ cũng nhận xét đề thi dễ thở, số câu khó không nhiều.

Thí sinh Lê Đức Anh, học sinh trường THPT Trần Phú, Hà Nội cũng nhận xét đề thi vừa sức, em làm hết 50 câu, đạt khoảng 8-9 điểm. Em sẽ dùng tiếng Anh để xét khối D vào khoa Sư phạm Văn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

TPHCM: Thí sinh tự tin đạt điểm 9 môn Ngoại ngữ

Chiều 28-6, tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3), hầu hết thí sinh đều ra về với tâm trạng hồ hởi.

Ảnh: THU TÂM

Em Bùi Vũ Bảo Vy, học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 3 cho biết, đề thi môn Ngoại ngữ năm nay không có câu hỏi quá khó.

"Em thấy hai bài đọc (phần reading) có một số câu hỏi khó nhưng không đến mức đánh đố thí sinh. Em dự đoán mình được 7 điểm môn Ngoại ngữ", Bảo Vy bày tỏ.

Tương tự, với Đậu Thị Thảo Nguyên, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3), đề thi năm nay khá dễ, chỉ cần học hành chăm chỉ có thể đạt điểm 9. Sau khi so dò đáp án với các bạn, thí sinh này cho biết mình chỉ sai 3 câu nhưng vì không đọc kỹ đề chứ không phải do câu hỏi khó.

Thảo Nguyên nhận định, đề thi không có câu hỏi gây bất ngờ, cấu trúc đề quen thuộc so với các năm trước.

Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thảo Nguyên dự định có chuyến đi chơi xa cùng bạn bè để xả stress sau thời gian ôn thi vất vả.

Tại điểm thi Trường THCS Colette (quận 3), Trương Bảo Ngọc, học sinh lớp 12, Trường THPT Hàn Thuyên, cho biết, đề thi môn Ngoại ngữ khá vừa sức. Em chắc chắn đáp án khoảng 70% câu hỏi, một số câu hỏi chỉ cần đọc kỹ đề sẽ loại trừ được đáp án.

Tương tự, với Nguyễn Hoàng Minh Khang, lớp 12A12, Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm, 35 câu hỏi đầu tiên của đề thi khá đơn giản, chỉ khoảng 5 câu cuối hơi khó. Thí sinh này cho biết, em "đánh lụi" khoảng 3 câu.

Đồng Nai: 1.364 thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh

Theo ghi nhận của PV, phần lớn thí sinh ở Đồng Nai đều chọn thi môn Ngoại ngữ là tiếng Anh, bên cạnh đó có một số ít thí sinh chọn thi môn tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng Nhật. Trong buổi thi cuối cùng này có 1.364 thí sinh được miễn thi do có các chứng chỉ tiếng Anh theo quy định.

Ảnh: HOÀNG BẮC

Như vậy, sau khi kết thúc giờ làm bài môn Ngoại ngữ, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Sau khi hoàn thành công tác coi thi, các địa phương sẽ tiến hành chấm thi. Thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào 8 giờ ngày 17-7. Sau đó, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh.

