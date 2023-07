Thiệt hại do tai nạn giao thông vẫn rất nghiêm trọng

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhận định, tình hình trật tự an toàn giao thông còn nhiều diễn biến phức tạp, thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra vẫn rất nghiêm trọng (trong 10 năm qua, trung bình mỗi năm ở Việt Nam xảy ra gần 20.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7.000 người, bị thương 16.000 người), trong đó khoảng 70% người chết, bị thương trong độ tuổi lao động đã để lại hệ lụy rất nặng nề cho xã hội, người dân vẫn lo lắng, bất an khi tham giao thông.

Sáng 6-7, tại điểm cầu Bộ Công an, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới (Chỉ thị số 23).

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ hội trường Bộ Công an đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tới các quận huyện.

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đồng chủ trì hội nghị...

Tại các điểm cầu trực tuyến 63 địa phương có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì tại điểm cầu TPHCM; 44 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy cùng các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chủ trì…

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là nhiệm vụ rất quan trọng, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm an ninh con người, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Năm 2003, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 22 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; năm 2012, ban hành Chỉ thị 18 và năm 2023 ban hành Chỉ thị số 23 để lãnh đạo, chỉ đạo công tác này.

Qua tổng kết đánh giá cho thấy, trong 10 năm qua, các cấp, các ngành đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp đề ra trong Chỉ thị số 18, trong đó đã dành nhiều nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia, góp phần tạo chuyển biến tích cực về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua từng năm, nhất là trong thời gian gần đây có nhiều cách làm mới quyết liệt hơn (như kiểm soát nồng độ cồn, quá khổ, quá tải…). Qua đó ý thức chấp hành pháp luật giao thông có chuyển biến rõ nét, số người chết, bị thương và thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra giảm mạnh (năm 2022 giảm khoảng 3.000 người chết so với năm 2012; riêng 6 tháng đầu năm 2023 giảm 548 người chết vì tai nạn giao thông).

Mặc dù vậy, tình hình trật tự, an toàn giao thông còn nhiều diễn biến phức tạp, thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra vẫn rất nghiêm trọng (trong 10 năm qua, trung bình mỗi năm ở Việt Nam xảy ra gần 20.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7.000 người, bị thương 16.000 người), trong đó khoảng 70% người bị chết, bị thương trong độ tuổi lao động để lại hệ lụy rất nặng nề cho xã hội, người dân vẫn lo lắng, bất an khi tham giao thông. Trong khi đó, một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông…

Đại tướng Tô Lâm khẳng định, việc ban hành Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới là rất kịp thời và phù hợp với thực tiễn.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, đánh giá các nội dung lớn: tổng kết đánh giá, làm rõ những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Bí thư để nhân rộng. Phân tích làm rõ những vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, từ đó kiến nghị các giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới…