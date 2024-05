Thiếu bãi đỗ xe ở các đô thị lớn, đại biểu Quốc hội kiến nghị cho phép khai thác mặt bằng gầm cầu đường bộ

Trên địa bàn TPHCM có rất nhiều diện tích mặt bằng gầm cầu đường bộ, cầu cạn các tuyến đường dẫn cao tốc... không được khai thác do vướng quy định. Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hà Phước Thắng kiến nghị bổ sung quy định về việc khai thác, sử dụng gầm cầu đường bộ, phần không gian dưới gầm cầu cạn vào dự thảo Luật Đường bộ.

Góp ý dự thảo Luật Đường bộ liên quan đến nội dung về đất dành cho cho kết cấu hạ tầng đường bộ, ĐBQH Hà Phước Thắng (Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM) cho rằng dự thảo luật chưa có nội dung này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với ĐBQH Trần Hoàng Ngân bên hành lang Quốc hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo ĐBQH Hà Phước Thắng, hiện nay nhu cầu đỗ xe trên địa bàn TPHCM rất lớn. Tuy nhiên, việc thực hiện quy hoạch hệ thống giao thông tĩnh trên địa bàn thành phố còn gặp nhiều khó khăn. Kho chứa vật tư phục vụ bảo trì công trình đường bộ của TPHCM còn thiếu nhiều so với nhu cầu.

Bên cạnh đó, trên địa bàn TPHCM có rất nhiều diện tích mặt bằng gầm cầu đường bộ, cầu cạn các tuyến đường dẫn cao tốc... không được khai thác do vướng quy định.

ĐBQH Hà Phước Thắng góp ý dự thảo Luật Đường bộ. Ảnh: QUANG PHÚC

Ngoài ra, TPHCM thiếu các khu thể dục, thể thao, sân bãi phục vụ hoạt động này. Việc tận dụng các vị trí dạ cầu để tổ chức bãi trông giữ xe, hoạt động thể dục, thể thao phục vụ mục đích công cộng sẽ góp phần giải quyết nhu cầu thiết yếu của người dân thành phố, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Qua rà soát Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và các nghị định có liên quan, ĐBQH Hà Phước Thắng cho biết, không có quy định về việc khai thác, sử dụng gầm cầu đường bộ, phần không gian ở gầm cầu cạn.

Do đó, ĐBQH kiến nghị việc bổ sung quy định về việc khai thác, sử dụng gầm cầu đường bộ, phần không gian ở gầm cầu cạn vào dự thảo Luật Đường bộ là cần thiết. Việc bổ sung quy định nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý, sử dụng đảm bảo đúng quy định, giải quyết nhu cầu cho người dân, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng các ĐBQH đoàn TPHCM dự phiên họp ngày 21-5. Ảnh: QUANG PHÚC

Cụ thể, ĐBQH Hà Phước Thắng kiến nghị bổ sung: UBND cấp tỉnh quyết định việc khai thác, sử dụng gầm cầu đường bộ, phần không gian ở gầm cầu cạn đối với hệ thống đường bộ do địa phương chịu trách nhiệm quản lý khai thác và bảo trì để làm bãi đỗ xe, đường giao thông, kho chứa vật tư phục vụ bảo trì công trình đường bộ và không được làm ảnh hưởng đến an toàn kết cấu công trình cầu, đường bộ, đảm bảo về phòng, chống cháy, nổ và không gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Ngoài ra, ĐBQH Hà Phước Thắng cũng góp ý về tổ chức vận tải đường bộ và kiến nghị bổ sung nhiều nội dung liên quan.

Xe chở người có 4 bánh, gắn động cơ có phải là ô tô? ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương) cho rằng, dự thảo luật có khái niệm xe chở người có 4 bánh, có gắn động cơ là một loại phương tiện không phải ô tô để phân biệt với ô tô. ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga góp ý. Ảnh: QUANG PHÚC Tuy nhiên, theo tiêu chuẩn Quốc gia, quy định về phương tiện giao thông đường bộ kiểu thuật ngữ và định nghĩa ô tô là loại phương tiện giao thông có từ 4 bánh xe trở lên, không chạy trên đường ray và dùng để chở người. Như vậy, khái niệm xe 4 bánh có gắn động cơ chính là ô tô theo tiêu chuẩn này. Cho nên ĐBQH đề nghị nghiên cứu dùng một khái niệm khác chính xác hơn và bổ sung vào phần giải thích từ ngữ trong dự thảo luật.

