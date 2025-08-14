Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, ban, ngành, địa phương yêu cầu thực hiện nghiêm Kết luận số 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Theo văn bản, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, sàng lọc các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý theo Nghị định 178/2024 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025) trước ngày 31-8.

Thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1-9. Sau thời điểm này, chính sách kết thúc.

Ảnh minh họa: THANH THỦY

Bộ Nội vụ thông tin, các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định (quyết định nghỉ hưu trước tuổi, quyết định nghỉ thôi việc) trước ngày 1-8 để xác định các đối tượng nghỉ việc theo lộ trình đến hết ngày 31-12 thì tiếp tục được hưởng chính sách, chế độ theo quy định.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương bố trí kịp thời kinh phí, giải quyết dứt điểm việc chi trả chính sách, chế độ cho các đối tượng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31-8. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc liên quan nguồn kinh phí, Bộ Nội vụ đề nghị có ý kiến với Bộ Tài chính để được hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền.

ĐỖ TRUNG