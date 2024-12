Thời tiết cả nước trong vòng 7 ngày diễn biến như thế nào?

Tại khu vực Bắc bộ, ngày 7-12, trời có mưa rải rác; ngày 8-12, mưa giảm; từ ngày 9 đến 10-12, trưa chiều hửng nắng. Đến ngày 13-12, mưa nhỏ rải rác quay trở lại.

Quan trắc viên thuộc Đài khí tượng - thủy văn Việt Bắc thu thập dữ liệu thời tiết. Ảnh: Tổng cục Khí tượng - thủy văn

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia lưu ý, trong các ngày 7 đến 9-12 và ngày 13-12, miền Bắc có rét cả ngày, còn từ ngày 10 đến 12-12, trời chỉ rét chủ yếu vào ban đêm và sáng sớm.

Tại khu vực Trung bộ, từ ngày 7- đến 8-12 có mưa và mưa rào rải rác. Từ đêm 9 đến 10-12, mưa giảm. Tuy nhiên, từ ngày 11 đến 13-12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, một số nơi mưa to đến rất to. Khu vực Thanh Hóa - Nghệ An và Ninh Thuận - Bình Thuận cũng có mưa rải rác trong giai đoạn này.

Do ảnh hưởng không khí lạnh, Bắc Trung bộ trời rét từ đêm 7-12 đến ngày 9-12 và chỉ còn rét về đêm đến sáng từ ngày 10 đến 12-12. Ngày 13-12, thời tiết chuyển lạnh (giảm rét).

Buổi sáng 7-12 ở TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: VĂN PHÚC

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam bộ, từ ngày 7 đến 10-12, thời tiết chủ yếu nắng vào ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào nhưng rải rác. Từ ngày 11 đến 13-12, Tây Nguyên có mưa vừa, một số nơi có mưa to, trong khi Nam bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, ban ngày vẫn nắng nhưng gián đoạn.

