Thời tiết Tết Dương lịch: TPHCM ngày nắng, đêm se lạnh

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, người dân Hà Nội, TPHCM và các địa phương ở phía Nam có thể đón năm mới 2026 ở ngoài trời trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi.

Bắn pháo hoa mừng năm mới tại TPHCM. Ảnh minh họa: DŨNG PHƯƠNG

Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia thông tin, hôm nay (31-12), bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc lục địa đang di chuyển xuống phía Nam.

Đêm 31-12, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời lạnh, có mưa rào cục bộ. Hà Nội có thể mưa nhỏ về đêm, nhiệt độ thấp nhất 12–14 độ C. TPHCM và các tỉnh Nam bộ trời khô ráo, ban đêm nhiệt độ 22 độ C, thích hợp cho hoạt động bắn pháo hoa chào năm mới.

Ngày 1-1-2026, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc bộ, sau đó lan sang Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ. Bắc bộ trời chuyển rét; vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại. Bắc Trung bộ từ đêm 1-1-2026, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này: Bắc bộ phổ biến 11–14 độ C, vùng núi và trung du 8–11 độ C, vùng núi cao dưới 7 độ C; Bắc Trung bộ phổ biến 13–16 độ C.

Từ gần sáng 2-1 đến ngày 3-1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông.

TPHCM và Nam bộ trong 24-48 giờ tới ít chịu tác động trực tiếp của không khí lạnh. Ngày 1-1-2026, TPHCM ngày nắng, đêm se lạnh, nhiệt độ 22 độ C. Từ ngày 2-1-2026, nhiệt độ ban đêm tại TPHCM giảm còn 21 độ C, trời se lạnh nhưng không rét.

PHÚC VĂN