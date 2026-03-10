Thông báo chấm dứt hoạt động Agribank Chi nhánh KCN Tân Tạo và Phòng giao dịch số 3 thuộc Agribank Chi nhánh KCN Tân Tạo

.

Chúng tôi trân trọng thông báo từ ngày 15-3-2026:

1. Chấm dứt hoạt động Agribank Chi nhánh KCN Tân Tạo

Địa chỉ: 208-210 đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, TP Hồ Chí Minh

Kể từ thời điểm trên, toàn bộ quyền và nghĩa vụ phát sinh của Quý Khách hàng sẽ được tiếp nhận và phục vụ tại:

Agribank Chi nhánh Bình Tân - Phòng giao dịch số 2

Địa chỉ: 208-210 đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 39785884

2. Chấm dứt hoạt động Agribank Chi nhánh KCN Tân Tạo – Phòng giao dịch số 3

Địa chỉ: 920 Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông, TP Hồ Chí Minh

Kể từ thời điểm trên, toàn bộ hoạt động của Phòng giao dịch số 3 sẽ được bàn giao và Quý khách hàng sẽ được phục vụ tại:

Agribank Chi nhánh Bình Tân – Phòng giao dịch Ngã Tư Bốn Xã

Địa chỉ: 478 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 37620898 - 028 37620188

Mọi dữ liệu, hồ sơ của Quý khách sẽ được bàn giao nguyên trạng và bảo mật tuyệt đối về đơn vị tiếp nhận. Các giao dịch tài chính diễn ra xuyên suốt, đảm bảo tính liên tục và không gây gián đoạn.

Agribank kính mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành của Quý khách hàng.

Trân trọng thông báo.