Thông xe kỹ thuật tuyến đường ngàn tỷ ven sông Đồng Nai

Dự án đường ven sông Đồng Nai nhìn từ trên cao

Dự án có chiều dài 5,2km thuộc phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây lắp khoảng 450 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 800 tỷ đồng.

Thông xe kỹ thuật dự án đường ven sông Đồng Nai

Tuyến đường được xây dựng vào cuối năm 2021, với chiều rộng 34m, quy mô 6 làn xe, dải phân cách giữa, vỉa hè hai bên cùng hệ thống chiếu sáng, cây xanh và công viên được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Khi hoàn thiện, tuyến đường góp phần giảm tải lượng phương tiện lưu thông trên đường Huỳnh Văn Nghệ, đồng thời tạo không gian phát triển mới ven sông, thúc đẩy chỉnh trang đô thị, phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch bên bờ sông Đồng Nai.

PHÚ NGÂN