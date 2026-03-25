Thu hồi kem dưỡng da của Nivea chứa chất không có trong công thức đăng ký

Sản phẩm Nivea Extra Bright Night Nourish có chứa thành phần Propylparaben với hàm lượng 0,1%, không có trong công thức đã đăng ký trong hồ sơ công bố cấp phép mỹ phẩm.

Ngày 25-3, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc sản phẩm kem dưỡng da Nivea Extra Bright Night Nourish do Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam (ở phường Xuân Hòa, TPHCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Cục Quản lý Dược đề nghị các sở y tế thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nói trên và hoàn trả cho đơn vị cung ứng.

Cục đề nghị Sở Y tế TPHCM giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy sản phẩm của doanh nghiệp, đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm.

Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Cục Quản lý Dược cũng có quyết định tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 24-3. Sau thời gian này, nếu doanh nghiệp khắc phục đầy đủ vi phạm và có báo cáo, cơ quan quản lý sẽ xem xét tiếp tục tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

