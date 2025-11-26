Đình chỉ lưu hành, thu hồi 162 sản phẩm mỹ phẩm liên quan chuỗi thẩm mỹ Mailisa

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với 162 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare (TPHCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, liên quan chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa.

Đồng thời, Cục cũng thu hồi 80 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của doanh nghiệp này do không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định. Hồ sơ PIF là tài liệu bắt buộc trong quản lý hậu kiểm, thể hiện các thông tin về chất lượng, an toàn và hiệu quả sản phẩm mỹ phẩm.

Trong số các sản phẩm bị đình chỉ có nhiều mặt hàng thuộc thương hiệu Doctor Magic, được chuỗi thẩm mỹ Mailisa quảng bá rộng rãi.

Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm của Công ty MK Skincare

Sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc, “phù phép” thành hàng Hồng Công

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, quá trình điều tra cho thấy Phan Thị Mai (Mailisa) và chồng là ông Hoàng Kim Khánh – chủ sở hữu kiêm Tổng giám đốc Công ty MK Skincare – đã cấu kết với các đối tượng trong và ngoài nước để hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu các sản phẩm mỹ phẩm giá rẻ, kém chất lượng từ Quảng Châu (Trung Quốc).

Thông qua việc làm giả hợp đồng, thay đổi giấy tờ xuất xứ, các sản phẩm được “phù phép” thành hàng có nguồn gốc Hồng Công, từ đó được cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) và đưa về Việt Nam dưới dạng hàng nhập khẩu chính ngạch.

Các sản phẩm này sau đó được phân phối độc quyền qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa và bán với giá cao gấp nhiều lần, phổ biến từ 2-2,5 triệu đồng/bộ, qua các phiên livestream quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội.

Đình chỉ toàn bộ lô còn hạn sử dụng, yêu cầu báo cáo trước 15-12

Các sản phẩm bị thu hồi có nguồn gốc từ nhiều nhà sản xuất tại Trung Quốc, như: Guangzhou YRM Biotechnology Co., Ltd; Hong Kong Maika Biotechnology Limited; Guangzhou ODDIS Cosmetics Co., Ltd; Guangzhou Bolin Cosmetics Co., Ltd; Beiyue Pharmaceutical (Guangdong) Co., Ltd… và được Công ty MK Skincare nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam.

Cơ quan công an kiểm tra một cơ sở thẩm mỹ trong chuỗi thẩm mỹ Mailisa

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty MK Skincare:

- Gửi thông báo thu hồi đến tất cả các nơi phân phối, sử dụng các lô sản phẩm vi phạm;

- Tiếp nhận sản phẩm trả lại và bảo quản cho đến khi có hướng dẫn tiêu hủy của cơ quan chức năng;

- Báo cáo kết quả thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15-12-2025.

Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên toàn quốc phải ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm trong danh mục bị đình chỉ, đồng thời thực hiện trả lại sản phẩm cho nhà cung ứng.

Sở Y tế TPHCM có trách nhiệm giám sát Công ty MK Skincare trong quá trình thu hồi. Các sở y tế tỉnh, thành khác thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn và tiếp nhận phản ánh của người dân về các sản phẩm vi phạm.

Theo Cục Quản lý Dược, từ năm 2018 đến nay, Công ty MK Skincare đã được cấp 162 phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm, trong đó có 32 sản phẩm mang thương hiệu Doctor Magic được cấp phép trong giai đoạn 2018 - 2019. Riêng sau thời điểm 1-1-2020, doanh nghiệp tiếp tục nộp hồ sơ công bố cho khoảng 100 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu. Công ty MK Skincare đăng ký địa chỉ tại K31, Khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, TPHCM.

