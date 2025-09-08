Đồng Nai: Thu hồi mỹ phẩm kém chất lượng, cảnh báo người dân không sử dụng

Ngày 8-9, UBND xã Hưng Phước (tỉnh Đồng Nai) đã ra Thông báo số 29/TB-UBND, đình chỉ lưu hành và yêu cầu thu hồi một số sản phẩm mỹ phẩm vi phạm quy định ghi nhãn, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân.

Sản phẩm Kem nghệ E150 - hộp 1 tuýp 20g vi phạm quy định bị thu hồi

Theo đó, sản phẩm bị đình chỉ lưu hành và thu hồi gồm: Kem nghệ E150, hộp 1 tuýp 20g, số tiếp nhận phiếu công bố: 287/22/CBMP-BN, số lô: 01, ngày sản xuất: 2-1-2024, hạn dùng: 1-2029. Sản phẩm do Công ty TNHH Tân Hà Lan (trụ sở tại Hà Nội, có chi nhánh tại Bắc Ninh) sản xuất và chịu trách nhiệm.

Nguyên nhân thu hồi được xác định là do nhãn sản phẩm ghi các cụm từ không phù hợp với công dụng mỹ phẩm và thông tin trên phiếu công bố, như: “hết thâm”, “giúp hết mụn”, “hết rạn da, hết các vết thâm nám”.

Sản phẩm Sofpaifa hộp 1 tuýp 5g vi phạm quy định bị thu hồi

Ngoài ra, lô sản phẩm Sofpaifa, hộp 1 tuýp 5g, số tiếp nhận: 220020/20/CBMP-HCM, số lô: 0010724, ngày sản xuất: 16-7-2024, hạn dùng: 16-7-2027, do Công ty CP Thương mại Dược phẩm Quang Minh (TPHCM) sản xuất.

Nguyên nhân thu hồi là do ghi nhãn không đúng quy định, có các cụm từ sai lệch về công dụng như: “kem bôi vết ngứa do muỗi, kiến đốt”, “chống ngứa, sát trùng, làm êm dịu da”.

UBND xã Hưng Phước đã chỉ đạo Trạm Y tế xã và các lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra, giám sát, thu hồi triệt để các sản phẩm vi phạm nếu còn lưu hành. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ngừng buôn bán, sử dụng và phân phối các sản phẩm nêu trên. Trường hợp không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Chính quyền địa phương cũng phát đi khuyến cáo đến người dân không mua bán hoặc sử dụng các loại mỹ phẩm thuộc diện vi phạm để tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Người dân nếu phát hiện cơ sở còn bày bán sản phẩm bị thu hồi có thể phản ánh về Trạm Y tế xã để được xử lý kịp thời. UBND xã giao các đơn vị chuyên môn, đặc biệt là Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng, đảm bảo người dân nắm bắt đầy đủ thông tin thu hồi, không để xảy ra tình trạng sử dụng sản phẩm không đạt chất lượng.

BÙI LIÊM