Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả tai nạn tại Công ty than Hòn Gai

Vào lúc 22 giờ 10 phút ngày 29-7, tại Công ty than Hòn Gai (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - TKV), tỉnh Quảng Ninh, đã xảy ra vụ tai nạn hầm lò nghiêm trọng, làm chết 5 công nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định do than, đất đá trong hầm lò bất ngờ sụt lở.