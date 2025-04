Thủ tướng chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm cung ứng điện

Công điện nêu rõ, dự báo phụ tải điện năm 2025 tăng trưởng so với năm 2024 lên đến 12,2% (năm 2024 tăng 10,1% so với năm 2023); công suất cực đại toàn quốc đạt 54.510MW (tăng 11,3% so với năm 2024).

Do đó, để kịp thời đáp ứng nhu cầu điện trong những tháng cao điểm năm 2025 (các tháng 5, 6, 7) và thời gian tới, đảm bảo không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công thương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng về bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân; chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận hành và đôn đốc triển khai các dự án nguồn điện, chuẩn bị tốt nhất phục vụ phát điện những tháng cao điểm.

Về các dự án nguồn điện, Thủ tướng yêu cầu tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng đã có trong quy hoạch; trong đó, khẩn trương đưa vào vận hành Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Nhơn Trạch 3 vào vận hành trong tháng 6-2025, NMNĐ Nhơn Trạch 4 vào vận hành trong tháng 8-2025; hòa lưới Tổ máy số 1 dự án NMNĐ Quảng Trạch 1 vào trước ngày 2-9; đưa Tổ máy số 1 dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng vào vận hành trong tháng 8-2025, Tổ máy số 2 vận hành vào tháng 10-2025.

Bộ Công thương khẩn trương triển khai khuyến khích hiệu quả cơ chế mua bán điện trực tiếp, bảo đảm minh bạch, cạnh tranh, phù hợp lộ trình thị trường điện lực cạnh tranh; hướng dẫn, theo dõi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân để thực hiện có hiệu quả phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ việc ưu tiên dành nguồn nước dự phòng tối đa để phát điện trong thời gian cao điểm, tăng cường các giải pháp sử dụng nước tiết kiệm; tăng cường giám sát, dự báo tình hình thời tiết, thiên tai, theo dõi sát tình hình khí tượng, thủy văn để kịp thời cung cấp thông tin chính xác phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo, giám sát Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) tăng cường phối hợp hiệu quả, tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng mua bán điện, cung cấp than, cung cấp khí; chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc vận hành ổn định và khắc phục nhanh các sự cố (nếu có) đối với các nguồn điện của EVN, PVN và TKV.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện hiệu quả trên địa bàn, nhất là trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời.

LÂM NGUYÊN