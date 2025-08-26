Thủ tướng ký tặng biển kỷ niệm sản xuất chiếc điện thoại di động thứ 2 tỷ của Samsung tại Việt Nam

Chiều tối 26-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Roh Tae Moon, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử đang thăm, làm việc tại Việt Nam, cùng các cộng sự của tập đoàn và lãnh đạo Samsung Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký tặng biển kỷ niệm sản xuất chiếc điện thoại di động thứ 2 tỷ của Samsung tại Việt Nam

Chiều 26-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế (Ban chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo, nhằm tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Trước đó, Thủ tướng đã ký ban hành Quyết định số 1812/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban chỉ đạo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, từ sau khi ban hành Nghị quyết số 59, chúng ta đã tiếp tục mở rộng và nâng cấp mạng lưới các đối tác, làm sâu sắc quan hệ song phương và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, củng cố tin cậy chính trị và đan xen lợi ích ngày càng chặt chẽ với các nước. Từ tháng 1-2025, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với 9 nước, đưa tổng số đối tác mà nước ta có quan hệ từ đối tác toàn diện trở lên lên con số 38. Hội nhập quốc tế đã thực sự trở thành một động lực quan trọng để nâng cao nội lực, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển đất nước, tạo điều kiện thuận lợi huy động các nguồn lực quốc tế, góp phần bứt tốc phát triển.

Về một số định hướng, nhiệm vụ cho công tác hội nhập quốc tế và hoạt động của Ban chỉ đạo thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương hoàn thành xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt thực hiện hội nhập quốc tế, nhằm tháo gỡ, khắc phục những điểm nghẽn về thể chế, chính sách đang cản trở hội nhập quốc tế, tạo cơ chế, chính sách mang tính đột phá, đặc thù để đưa hội nhập quốc tế thực sự trở thành động lực cho phát triển. Cùng với đó, khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo trong năm nay và cho cả giai đoạn 2026-2030, hoàn thành trong tháng 9-2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, mở rộng thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông sản, tham gia vào chuỗi cung ứng, giá trị toàn cầu, làm mới các thị trường truyền thống và thúc đẩy khai thác các thị trường mới như Trung Đông, Nam Mỹ, châu Phi.

Chiều tối 26-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Roh Tae Moon, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử đang thăm, làm việc tại Việt Nam, cùng các cộng sự của tập đoàn và lãnh đạo Samsung Việt Nam. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc vẫn ổn định, phát triển tốt đẹp; là nền tảng tốt đẹp quan trọng để các doanh nghiệp hai nước hợp tác, đầu tư. Thủ tướng mong muốn Tập đoàn Samsung trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam trong hành trình phát triển kinh tế và công nghệ, hướng tới mục tiêu cùng phát triển và thịnh vượng; tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển; hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng hệ sinh thái công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất chip và điện tử; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy nâng cao tỷ lệ nội địa hoá, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam; có người Việt Nam trong ban lãnh đạo Samsung Việt Nam… Tại buổi tiếp, Thủ tướng đã ký tặng biển kỷ niệm sản xuất chiếc điện thoại di động thứ 2 tỷ của Samsung tại Việt Nam. Ông Roh Tae Moon cho biết, tính đến năm ngoái, tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam đạt mức 23,2 tỷ USD. Cùng với Samsung điện tử, các pháp nhân khác của Samsung như Samsung Display, Samsung điện cơ… đã, đang và sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

PHAN THẢO