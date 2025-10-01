Thủ tướng Phạm Minh Chính: Dứt khoát hoàn thành chi trả chế độ cho người nghỉ việc trước ngày 15-10

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ về chính quyền địa phương 2 cấp

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng cho rằng, sau 3 tháng triển khai (từ 1-7), việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản kiện toàn tổ chức và nhân sự, vận hành tương đối thông suốt, đồng bộ, không gián đoạn, bảo đảm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã đạt một số kết quả như: trên 7 triệu hồ sơ trực tuyến được xử lý, tỷ lệ đúng hạn đạt trên 91%; hơn 3.100 trung tâm hành chính công cấp xã được đưa vào hoạt động; việc sắp xếp trụ sở, tài sản công được triển khai nghiêm túc, tiết kiệm ngân sách, nhiều cơ sở được chuyển đổi công năng phục vụ cộng đồng…

Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ, quá trình triển khai vẫn còn không ít vướng mắc, tồn tại, như: vẫn còn tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, công chức; một số nơi số lượng công việc chưa phù hợp với số lượng cán bộ, những địa bàn phát triển mạnh về kinh tế - xã hội; có tình trạng quá tải công việc, công việc nhiều nhưng chế độ chính sách chưa phù hợp; đội ngũ cán bộ nhiều nơi còn hạn chế về năng lực quản lý, năng lực pháp lý, năng lực chuyên môn, năng lực chuyển đổi số, năng lực kiến tạo…

Thủ tướng cũng chỉ ra, một số văn bản hướng dẫn còn chậm, nhất là trong lĩnh vực tài chính - kế toán, đất đai, giáo dục; nhiều nơi khó khăn về cơ sở hạ tầng, nguồn lực, đi lại khó khăn; hệ thống dịch vụ công trực tuyến còn bất cập, dữ liệu thiếu đồng bộ; chưa giải quyết dứt điểm việc chi trả chế độ chính sách cho người nghỉ việc; người dân ở một số địa bàn chưa kịp thích ứng với cách thức giải quyết thủ tục mới…

Theo Thủ tướng, đến nay, nhiều lĩnh vực chưa có hướng dẫn cụ thể khiến địa phương còn lúng túng trong triển khai. Do đó, Thủ tướng yêu cầu không thể để tình trạng "chờ đợi văn bản" làm đình trệ bộ máy".

Về chi trả chế độ cho người nghỉ việc, Thủ tướng yêu cầu dứt khoát hoàn thành trước 15-10. Cùng với đó, đánh giá kỹ lưỡng, chính xác thực trạng tình hình và đề xuất giải pháp giải quyết tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, công chức.

Thủ tướng cũng yêu cầu tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc liên quan cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục đánh giá về tính khả thi trong việc thực hiện nhiệm vụ phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền cho cơ sở...

Về cải cách hành chính, Thủ tướng cho rằng, nhiều thủ tục liên thông chưa vận hành trôi chảy, như: thủ tục phi địa giới trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, hộ tịch, bảo hiểm. Do đó, cần đơn giản hóa quy trình, không để tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần, gây bức xúc; cần phát huy hơn nữa vai trò kiến tạo phát triển của cấp cơ sở.

Đến nay còn 16.009 cơ sở nhà đất cần sắp xếp, 299 xã chưa có xe ô tô, 18 xã chưa mở được tài khoản kho bạc, 32 xã chưa được trả lương tháng 8, nhiều xã chưa bố trí được kế toán trưởng, 39.746 người chưa được chi trả kinh phí theo chính sách quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ (về hỗ trợ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong quá trình sắp xếp, tinh gọn...).

LÂM NGUYÊN