Phường Sài Gòn phải là kiểu mẫu, đi đầu trong chuyển đổi số và chính quyền địa phương 2 cấp

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, biểu dương những kết quả nổi bật của phường trong quý III-2025, đặc biệt là công tác cải cách hành chính, với tỷ lệ hồ sơ trả đúng hẹn đạt 100%, hồ sơ trực tuyến đạt 91,9%.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, hiện một số địa phương vẫn còn tình trạng “vừa thừa vừa thiếu” cán bộ; công tác giải quyết hồ sơ còn tồn đọng; chậm trễ trong giải phóng mặt bằng gây ảnh hưởng tiến độ các dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công. Trong bối cảnh đó, đồng chí yêu cầu phường Sài Gòn tiếp tục là đơn vị kiểu mẫu, đi đầu trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.

Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát phát biểu tại hội nghị

Với lợi thế là địa bàn trung tâm, nơi đặt nhiều cơ quan tài chính, di tích lịch sử, trung tâm thương mại, phường Sài Gòn được đánh giá có nhiều điều kiện để phát triển mạnh các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, du lịch trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị phường khẩn trương cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, đồng thời chú trọng công tác an sinh xã hội, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người dân; tăng cường xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị và chuẩn bị tốt cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

NGÔ BÌNH