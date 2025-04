Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp lễ 30-4 và 1-5

Công điện nêu, dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày; trong thời gian này, cả nước đồng loạt diễn ra nhiều sự kiện quan trọng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với sự tham gia của đông đảo các lực lượng, các đoàn khách quốc tế và hiện nay Đảng, Nhà nước đang thực hiện cải cách, sắp xếp tổ chức, bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Trong dịp này, nhu cầu đi lại, thăm thân, du lịch, sử dụng dịch vụ gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự an toàn xã hội, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, mất an toàn cháy, nổ…

Để phục vụ nhân dân nghỉ lễ, tham gia các sự kiện của đất nước vui tươi, an toàn, lành mạnh, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức lực lượng, phương tiện trực, ứng trực thường xuyên, thực hiện có hiệu quả, thực chất các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy.

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế; tăng cường quản lý các hướng, tuyến, địa bàn và đối tượng trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động khủng bố, phá hoại; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; sẵn sàng phương án ứng phó với các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, tổ chức phân luồng giao thông hợp lý tại các địa điểm tập trung đông người và cửa ngõ vào các thành phố lớn.

Bộ Công an tập trung lực lượng, phương tiện tấn công, trấn áp các loại tội phạm, truy quét tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tổ chức đánh bạc, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tội phạm lợi dụng nơi diễn ra các hoạt động kỷ niệm, địa điểm du lịch, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, các bến xe, nhà ga, sân bay, trung tâm thương mại… nhằm bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Cùng với đó, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các cơ sở, công trình có nguy cơ cháy, nổ khi tập trung đông người du lịch, dự các hoạt động kỷ niệm và tại các khu chung cư, nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Bộ Quốc phòng tổ chức trinh sát, giám sát, nắm chắc tình hình trên không gian mạng, kịp thời có biện pháp ứng phó với các hoạt động ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các khu vực biên giới, đặc biệt là các đường mòn, lối mở, khu vực rừng núi, sông ngòi, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Bộ VH-TT-DL phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kỹ năng, kiến thức, pháp luật bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, trật tự an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chủ động phát hiện, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân trên không gian mạng.

UBND các tỉnh, thành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng nắm chắc tình hình, chủ động phương án ứng phó, kiên quyết không để xảy ra phức tạp về an ninh, trật tự; xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn; kiên quyết không để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người, tài sản; vận động nhân dân không tham gia các tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

PHAN THẢO