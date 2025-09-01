Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh việc tặng quà Quốc khánh cho người dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa tiếp tục ký Công điện số 154/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Người dân xã Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi, nhận quà

Công điện nêu, đến hết ngày 31-8, một số địa phương đã triển khai rất tích cực, đạt tỷ lệ chi trả cao, tuy nhiên một số địa phương triển khai còn chậm.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành và đề nghị các Bí thư tỉnh ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức chuyển quà đến mọi người dân. Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát ngay toàn bộ tình hình chi trả cho nhân dân tại địa phương mình; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc (nếu có); tập trung cao độ để tổ chức chuyển quà đến người dân kịp thời, thuận tiện, an toàn, không bỏ sót và không trùng lắp, hoàn thành trước ngày 2-9.

Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các địa phương trong việc thực hiện các phương thức chuyển - nhận quà (chuyển khoản hoặc trực tiếp); xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, bảo đảm thông suốt, an toàn, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các địa phương (nhất là cấp xã) để triển khai nhanh chóng việc chuyển quà đến người dân theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Việc tặng quà cho nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân, do đó yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung cao độ về thời gian và nhân lực, đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm để tổ chức triển khai nhanh chóng, an toàn, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 năm nay, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 263/NQ-CP tặng quà 100.000 đồng/người, bằng tiền cho công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và đã được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân trong Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập tại thời điểm hết ngày 30-8.

Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước, tính tới chiều 31-8, khoảng 5.677 tỷ đồng quà tặng 2-9 được chi trả bằng tiền mặt cho người dân. Số tiền trả qua chuyển khoản (tài khoản an sinh tích hợp trên VNeID) khoảng 10 tỷ đồng.

Tổng cộng, hơn 5.687 tỷ đồng đã được chi cho người dân. Số này bằng khoảng 53,2% tổng tiền dự chi (hơn 10.700 tỷ đồng).

Hà Nội, Nghệ An và Thanh Hóa là 3 địa phương hiện có số chi trả lớn nhất. Trong đó, Hà Nội đã chi 576 tỷ đồng (68%), Nghệ An 425 tỷ (111%), Thanh Hóa 433 tỷ đồng (101%). Một số địa phương có tỷ lệ chi trả dưới 30% như Cao Bằng, An Giang, Vĩnh Long, Quảng Ngãi...

Kho bạc Nhà nước cho biết, chính quyền của 1.930 xã, phường (tương đương 60% xã, phường cả nước) đã nhận tiền, chi tặng quà đến người dân.

PHAN THẢO