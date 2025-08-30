TPHCM đảm bảo người dân nhận quà trước Quốc khánh 2-9

Từ nay đến trước ngày 2-9, TPHCM sẽ triển khai tặng quà đến toàn thể người dân, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Ảnh minh họa

Tối 30-8, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM thông tin, thực hiện Công điện số 149 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, mỗi công dân tại TPHCM sẽ được nhận một phần quà trị giá 100.000 đồng.

Người nhận quà tại TPHCM bao gồm công dân có nơi thường trú tại thành phố; công dân chưa có nơi thường trú, đang có nơi tạm trú trên địa bàn thành phố; công dân chỉ có nơi ở hiện tại trên địa bàn TPHCM (chưa đăng ký thường trú, tạm trú ở đâu); trẻ em khai sinh nhưng chưa được đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố; người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang cư trú trên địa bàn TPHCM.

Để nhận quà, người dân có thể sử dụng ứng dụng VNeID để đăng ký, liên kết với tài khoản ngân hàng, gắn kết với tài khoản an sinh xã hội để được chuyển khoản trực tiếp.

Nhằm hỗ trợ người dân, Công an TPHCM đã chuẩn bị video hướng dẫn sử dụng VNeID và khuyến khích đăng ký nhận quà qua ứng dụng này để tiết kiệm thời gian và thủ tục. Bên cạnh đó, người dân cũng có thể đến nhận trực tiếp tại UBND cấp xã, phường, đặc khu theo thông báo cụ thể.

Để lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chương trình, Công an TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM, Trung tâm Báo chí TPHCM và các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình, hệ thống loa phường, xã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền: viết phóng sự, chia sẻ trên mạng xã hội (Zalo, Facebook)…

Việc cấp phát quà tại TPHCM sẽ được hoàn thành trước ngày 2-9-2025.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân; là bước tiến đột phá trong việc chi trả chính sách an sinh, xã hội. Đồng thời thể hiện tính dân chủ, công bằng, áp dụng chính sách cho toàn dân, không phân biệt lứa tuổi, điều kiện hay vùng miền với mục tiêu không bỏ sót một ai, không xảy ra trùng lặp. Đặc biệt là tăng cường tinh thần đại đoàn kết toàn dân và không khí, phấn khởi chào mừng Quốc khánh 2-9.

THU HOÀI