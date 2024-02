Thừa Thiên Huế quyết ngăn chặn "mầm độc" ma túy

Với quyết tâm đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã liên tục phá các đường dây vận chuyển, mua bán, trái phép chất ma túy vào địa bàn.

“Chặt đứt” nguồn cung ma túy

Ngay trong những ngày đầu Xuân Giáp Thìn, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phá thành công chuyên án “1223T”, bắt giữ đối tượng Mai Anh Tuấn (sinh năm 1997, biệt danh chó Hạm) cùng với vợ là Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1998, cả hai đối tượng cầm đầu cùng trú tại phường Tứ Hạ, Hương Trà) và 4 đối tượng “chân rết” đắc lực tổ chức vận chuyển, mua bán ma túy từ Quảng Trị đưa vào Thừa Thiên Huế tiêu thụ, thu giữ gần 27 ngàn viên ma túy tổng hợp, 76 gram ma túy tổng hợp khác, 1 khẩu súng và 1 hộp tiếp đạn.

Hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận, thông qua các ứng dụng liên lạc bảo mật cao, các đối tượng thiết lập, điều hành đường dây ma túy, thuê các thanh thiếu niên ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vận chuyển ma túy từ biên giới về Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh và xảo quyệt, đã tổ chức vận chuyển, mua bán trái phép ma túy từ cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị vào địa bàn Thừa Thiên Huế phân phối cho các cơ sở kinh doanh và dịch vụ nhạy cảm để kiếm lời.

Bắt quả tang Nguyễn Duy Quang tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 43.674 viên ma túy các loại

Cùng thời điểm, tại nhà trọ trên đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Thượng, TP Huế, lực lượng công an bắt quả tang đối tượng Nguyễn Duy Quang (sinh 2004, trú tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 43.674 viên ma túy các loại. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan.

Những chiến công xuất sắc đầu Xuân Giáp Thìn của lực lượng Công an Thừa Thiên Huế đã góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, ngăn chặn “cái chết trắng” lây lan trong cộng đồng.

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm rõ hơn 40 vụ với gần 330 đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ “nhạy cảm” để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về ma túy (khởi tố 37 vụ với 130 đối tượng, chiếm 84% số vụ).

Điển hình, tại nhà nghỉ Thế Hệ Mới, địa chỉ 52 Chu Văn An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt xử lý hình sự 38 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép và tổ chức sử dụng, chất ma túy. Hay như vụ bắt, khởi tố đối tượng Lê Thị Mỹ Dung chủ quán karaoke Quỳnh Hương cùng 16 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Gần đây, lực lượng chức năng kiểm tra quán Bar New DTV, địa chỉ số 102 đường Lê Lợi, phường Phú Hội, TP Huế, qua kiểm tra phát hiện 96 đối tượng dương tính với chất ma túy và nhiều cơ sở khác cũng được lực lượng công an phát hiện, xử lý.

Phát hiện, bắt giữ các đối tượng sử dụng ma tuý tại Thừa Thiên Huế

Cơ quan công an đã củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng sử dụng và chủ cơ sở, người quản lý trong việc để xảy ra hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực quản lý. Kết quả trên cũng là lời cảnh báo cho các đối tượng là chủ cơ sở, người quản lý, nhân viên cũng như khách hàng có ý định “biến” các địa điểm này để ăn chơi thác loạn, vi phạm pháp luật, gieo rắc “mầm độc” ra cộng đồng, nhất là trong giới trẻ.

Song song với đó, công tác phòng ngừa xã hội cũng được quan tâm thực hiện; đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền pháp luật về ma túy, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi vi phạm; đồng thời, yêu cầu cam đoan, cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật đối với gần 570 người quản lý, chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, dịch vụ “nhạy cảm”.

Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, với quyết tâm cao nhất, công an tỉnh đã tích cực tham mưu lãnh đạo tỉnh huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để đấu tranh tội phạm và tệ nạn ma túy, chỉ đạo chuyển hóa tình hình ma túy tại huyện A Lưới nhằm tạo vùng đệm an toàn, chống ma túy xâm nhập qua biên giới và từ Quảng Trị vào.

Hiện, toàn tỉnh đang tập trung thực hiện Kế hoạch 302 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về nhân rộng công tác chuyển hóa tình hình ma túy trên toàn tỉnh. Trong đó, luôn xác định các cơ sở kinh doanh có điều kiện, dịch vụ dễ xảy ra tệ nạn ma túy là địa bàn phải phòng ngừa, triệt xóa, xử lý nghiêm, “không bao che, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đặc biệt, nhằm có thêm kênh tiếp nhận để người dân phản ánh, góp sức mình trong công tác bảo đảm ANTT, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố số điện thoại “Đường dây nóng” 091.969.7575.

Qua 1 tháng triển khai, đã tiếp nhận, xử lý nhiều tin có giá trị về ma túy, giúp lực lượng công an nắm tốt hơn tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh, bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

VĂN THẮNG