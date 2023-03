Thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong sinh viên

Tận tâm đóng góp

Mở đầu chương trình, Thầy thuốc Nhân dân, GS-TS, bác sĩ Trần Đông A đã “truyền lửa” cho các bạn sinh viên từ những thành công của mình - từ quá trình học tập cho đến những thành công vang dội về ca mổ tách rời cặp song sinh Việt - Đức (1988), ca phẫu thuật tách dính cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi (2020), rồi đến kỹ thuật ghép gan… Ông cho rằng, có được thành công này là nhờ sự nỗ lực không ngừng của bản thân, cùng với sự đồng hành, tin tưởng và tạo mọi điều kiện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TPHCM. “Tôi muốn nêu ra chỉ để các bạn trẻ đang ngồi ở đây tham khảo và suy ngẫm chứ không muốn khoe thành tích. Và sau cùng, tôi muốn các bạn hãy không ngừng học hỏi, luôn hết mình để đóng góp cho đất nước, quê hương và cho TPHCM”, ông tâm sự.

Một tấm gương khác về con đường tự học cũng như những tâm huyết đóng góp cho phát triển kinh tế của TPHCM suốt hơn 30 năm, đó là chuyên gia kinh tế Phan Chánh Dưỡng. Khi quê hương (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) bị bom đạn cày xới, ông phải rời quê nghèo lên Sài Gòn chỉ với 2.000 đồng trong túi, 1 nón lá và 3 bộ đồ. Ông đã nỗ lực thích nghi để tìm kiếm cơ hội lập thân và lập nghiệp. Ông trở thành nhân chứng thời cuộc và là người thúc đẩy những đột phá quan trọng cho nền kinh tế TPHCM. Nhiều ý tưởng của ông đã góp phần mang lại diện mạo phát triển cho TPHCM, như khu Nam Sài Gòn, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Khu chế xuất Tân Thuận... Ông kết thúc phần trò chuyện với lời nhắn nhủ: “Muốn thoát nghèo, muốn bứt phá không còn con đường nào khác đó là phải tự học, không có kiến thức thì không thể làm gì được. Và trên hết, từ kinh nghiệm của chính mình, tôi muốn các bạn hãy làm việc và cống hiến bằng cái tâm, không vụ lợi. Việc gì có lợi cho người nghèo, cho xã hội thì các bạn hãy cứ quyết tâm cùng chính quyền để thực hiện”.

Nhiều đề xuất thiết thực

Không khí Hội trường thành phố trở nên sôi động khi các sinh viên nêu nhiều ý kiến với lãnh đạo thành phố. Bạn Võ Lập Phúc, sinh viên năm 2, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, bày tỏ: “Em rất vinh dự khi 2 lần nhận được bằng khen của TPHCM, và hôm nay em được trực tiếp nêu ý kiến với Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi. Em không phải người thành phố, nhưng em được học tập tại TPHCM với nhiều điều kiện thuận lợi. Em luôn mong muốn khi ra trường được ở lại TPHCM để làm việc. Hiện nay, em và các bạn có suy nghĩ rằng làm việc trong khu vực công luôn có sự gò bó, cứng nhắc. Nên chăng, TPHCM cần có chính sách phù hợp, nhất là chế độ tiền lương, đãi ngộ tốt thu hút người giỏi để họ yên tâm tham gia làm việc và tận tâm cống hiến”.

Sinh viên Võ Thanh An, học ngành Công nghệ thông tin, Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM, nhận xét, TPHCM đang có nhiều chương trình phát triển về trí tuệ nhân tạo, chương trình chuyển đổi số, kinh tế số… “Với lĩnh vực mình đang theo học, em xin nêu ý kiến với lãnh đạo thành phố về những vấn đề sau: lương và chế độ đãi ngộ ở một số ngành nghề mũi nhọn của thành phố phải đủ hấp dẫn thì mới có thể thu hút, giữ chân được người giỏi; cần có cơ chế hỗ trợ để các chuyên gia, nhà khoa học tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế chuyên sâu”, bạn Thanh An đề xuất.

Nghiên cứu kỹ Đề án 01-ĐA/TU ngày 5-2-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của TPHCM giai đoạn 2020-2025, nhiều ý kiến cho rằng chương trình chưa được phổ biến rộng rãi, một số nội dung chưa sát thực tế, chẳng hạn như các ngành xã hội, ngành y cần phải điều chỉnh các điều kiện cho phù hợp thì giữa cung và cầu mới có thể “gặp” được nhau. Bạn Quách Thanh Vịnh An, sinh viên năm 3, Trường ĐH Luật TPHCM, mạnh dạn góp ý: TPHCM có những cơ chế đặc thù, và lãnh đạo thành phố nên mạnh dạn phát huy lợi thế này. Hiện nay, Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 5-12-2017 về thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có nhiều quy định khó thực hiện được trong thực tế. Do đó, bạn Vịnh An cho rằng chính quyền thành phố nên đề xuất sửa đổi Nghị định 140/2017/NĐ-CP để sát hơn với nhu cầu thực tế của TPHCM.