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Thuê trực thăng đưa nữ du khách từ đảo Phú Quý vào đất liền cấp cứu

SGGPO

Một nữ du khách 76 tuổi bị nhiễm trùng huyết, diễn biến nguy kịch khi đang du lịch tại đảo Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã được gia đình thuê trực thăng đưa vào TPHCM cấp cứu trong đêm.

NGUYỄN TIẾN - C. XUÂN

Từ khóa

đảo Phú Quý thuê trực thăng cấp cứu

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