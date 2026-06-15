Thuê trực thăng đưa nữ du khách từ đảo Phú Quý vào đất liền cấp cứu

Một nữ du khách 76 tuổi bị nhiễm trùng huyết, diễn biến nguy kịch khi đang du lịch tại đảo Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã được gia đình thuê trực thăng đưa vào TPHCM cấp cứu trong đêm.