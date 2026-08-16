Theo chân tổ công an tuần tra xuyên đêm tại TPHCM

Theo chân tổ tuần tra xuyên đêm của công an tại các con hẻm, tuyến đường trọng điểm TPHCM, ghi nhận những hình ảnh lực lượng chức năng thức cho dân ngủ, kịp thời có mặt hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp.