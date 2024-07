Thuốc in 3D kiểm tra toàn diện ruột

Một thiết bị có thể nuốt được có kích thước bằng một viên thuốc vitamin sẽ liệt kê đầy đủ các vi sinh vật khi đi qua ruột, bao gồm cả những nơi khó tiếp cận. Thiết bị này cung cấp nhiều thông tin hơn so với mẫu phân, viên thuốc có thể cung cấp thông tin về cách điều trị nhiều tình trạng sức khỏe khác nhau.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu tại Trường Kỹ thuật Đại học Tufts, Mỹ đã phát triển viên thuốc in 3D với lớp vỏ mềm, đàn hồi với các cổng vào nhạy cảm với độ pH mở, phản ứng với những thay đổi về độ axit. Do đó, khi đi qua dạ dày và vào ruột non, viên thuốc sẽ thu thập các mẫu vi khuẩn. Hiệu quả của viên thuốc trước đó đã được đánh giá trong các thử nghiệm tiền lâm sàng trên heo và động vật linh trưởng. Thành công tiền lâm sàng đã được chứng minh với viên thuốc lấy mẫu đã mở đường cho các thử nghiệm lâm sàng trên người. Việc có danh sách chi tiết về vi khuẩn đường ruột có khả năng thúc đẩy sự hiểu biết của chúng ta về nhiều tình trạng sức khỏe khác nhau và có thể được sử dụng như một công cụ chẩn đoán, cho phép điều chỉnh hệ vi sinh vật để điều trị các tình trạng đó.

LAM ĐIỀN