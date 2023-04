Thuốc y học cổ truyền điều trị Covid-19 đầu tiên được cấp phép lưu hành - Cơ hội quý cho người bệnh

Đến thời điểm này, SunKovir - thuốc y học cổ truyền duy nhất điều trị Covid-19, cúm mùa và các bệnh do virus hô hấp khác tại Việt Nam được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, là tin vui cho người bệnh. Điều này cũng khẳng định thế mạnh của y học cổ truyền trong việc tham gia phòng chống các dịch bệnh mới nổi, cấp tính.

Nguy cơ chuyển nặng thấp

Chúng tôi gặp ông L.T.H. (52 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) tại quầy thuốc Viện Y dược học dân tộc TPHCM vào giữa tháng 4-2023, đúng lúc ông vừa mua xong toa thuốc điều trị Covid-19 cho người thân.

Theo lời ông H., gia đình ông có 7 thành viên đều đã mắc Covid-19 trong đợt dịch bùng phát vừa qua và được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3, TP Thủ Đức, TPHCM vào tháng 1-2022. Sau khi khỏi bệnh một thời gian, ba mẹ ông H. có biểu hiện bệnh lý hậu Covid-19 như rụng tóc, sức khỏe sụt giảm… Được người quen giới thiệu, giữa tháng 3-2022, ông H. đưa ba mẹ tới Viện Y dược học dân tộc TPHCM để điều trị hậu Covid-19; và ba mẹ ông đã nhanh chóng hồi phục sức khỏe, tinh thần minh mẫn trở lại.

“Trong quá trình điều trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 3 và hậu Covid-19 tại Viện Y dược học dân tộc TPHCM, tôi và người thân sử dụng một số thuốc y học cổ truyền (YHCT), thấy rất hiệu quả”, ông H. kể. Tuy nhiên, ông cho biết ba ông vừa tái mắc Covid-19, được điều trị tại nhà. “Do ba tôi đã 82 tuổi, có bệnh nền, uống nhiều thuốc tây không tốt cho sức khỏe nên khi được nhân viên quầy thuốc giới thiệu về SunKovir, tôi không đắn đo mua về điều trị cho ba”, ông H. nói.

TS-BS Trương Thị Ngọc Lan, Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM, thông tin, theo YHCT, dịch Covid-19 là một dạng “phục tà”. Bệnh Covid-19 tiềm tàng trong cơ thể, phá hệ thống miễn dịch, làm cơ thể suy nhược nên thời gian ủ bệnh lâu. Đối tượng bị bệnh nặng là người lớn tuổi và có bệnh nền vì hệ thống miễn dịch suy yếu.

Trong giai đoạn dịch bệnh, Viện Y dược học dân tộc TPHCM được phân công hỗ trợ, phụ trách Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Phú Nhuận số 1 và tổ chức nghiên cứu khoa học sản phẩm YHCT điều trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 3.

Tại hai cơ sở này, viện đã áp dụng phương pháp phối hợp YHCT và y học hiện đại trong điều trị Covid-19 bằng việc cho người bệnh sử dụng viên nang cứng Kovir của Công ty cổ phần Sao Thái Dương được phát triển từ bài thuốc “Nhân sâm bài độc” - bài thuốc nằm trong khuyến nghị của Bộ Y tế trong hỗ trợ điều trị người bệnh Covid-19.

Qua nghiên cứu 2 đợt trên 66 người bệnh pha 2A (34 người bệnh dùng thuốc và 32 người dùng giả dược) và trên 1.000 người bệnh pha 2B (700 người dùng Kovir và 300 người không dùng), kết quả cho thấy không có bất cứ trường hợp nào sử dụng sản phẩm Kovir bị chuyển nặng, người bệnh được cải thiện nhanh các triệu chứng lâm sàng và rút ngắn thời gian điều trị.

Tiếp đó, Viện Y dược học dân tộc TPHCM phối hợp Bệnh viện đa khoa YHCT Hà Nội nghiên cứu giai đoạn 3 trên 573 người bệnh Covid-19 đã được tiêm vaccine.

“Qua các nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, có thể khẳng định SunKovir (được phát triển trên cơ sở sản phẩm thực phẩm chức năng viên nang Kovir) mang lại hiệu quả cao trong điều trị cho người bệnh Covid-19, nguy cơ chuyển nặng rất thấp, người bệnh nhanh khỏi bệnh, xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính nhanh hơn. Người bệnh cũng giảm việc phải sử dụng các loại thuốc tây y khác, thể trạng và chất lượng cuộc sống của người bệnh được nâng lên, đồng thời không ghi nhận tác dụng không mong muốn nặng nào, ngoại trừ hai trường hợp tiêu chảy nhẹ một ngày và một trường hợp dị ứng”, TS-BS Trương Thị Ngọc Lan đánh giá.

An toàn, hiệu quả cho người bệnh

Làm rõ hơn về sản phẩm thuốc SunKovir, dược sĩ Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sao Thái Dương, cho biết, thuốc YHCT SunKovir có công dụng bổ sung kháng thể, tăng sức đề kháng, hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh và triệu chứng bệnh do virus, vi khuẩn… Sản phẩm có 2 loại: loại viên nang mềm Kovir được nghiên cứu từ hơn 10 năm trước và viên nang cứng Kovir mới ra đời tháng 6-2021. Viên nang cứng Kovir đã được sử dụng nhiều trong giai đoạn cao điểm dịch Covid-19 tại TPHCM và đem lại hiệu quả cao cho người bệnh.

Thuốc YHCT SunKovir được phép lưu hành khẳng định vai trò và những giá trị tốt đẹp của nền Đông y Việt Nam trong việc tham gia phòng chống, điều trị các dịch bệnh mới nổi, cấp tính.

Sản phẩm SunKovir ra đời là một quá trình nghiên cứu bài bản, lâu dài không chỉ từ Công ty cổ phần Sao Thái Dương mà còn có sự đồng lòng ủng hộ, giúp đỡ của rất nhiều y, bác sĩ, dược sĩ từ các viện, trường đại học, trung tâm nghiên cứu như: Viện Y dược học dân tộc TPHCM, Trung tâm Dược lý lâm sàng, Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện đa khoa YHCT Hà Nội và các tổ chức giám sát độc lập.

“Đặc biệt, ngay từ khi bắt tay vào nghiên cứu về sản phẩm này, chúng tôi đã nhận được các ý kiến tham vấn và ủng hộ của chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới”, bà Nguyễn Thị Hương Liên chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Hương Liên, từ năm 2003, khi dịch SARS xuất hiện, bà và cộng sự đã có ý tưởng sử dụng một số thảo dược, vị thuốc cổ truyền để phòng ngừa, điều trị bệnh do virus lây truyền qua đường hô hấp gây ra. Tới năm 2013, sản phẩm thực phẩm chức năng Kovir ra đời và được người dân tin dùng, ủng hộ do có hiệu quả đối với các bệnh về hô hấp, bệnh do virus gây ra.

Đại diện Cục Quản lý y, dược cổ truyền - Bộ Y tế cho biết, sản phẩm SunKovir được Bộ Y tế xem xét kỹ lưỡng mới thông qua và cấp giấy phép lưu hành, là sản phẩm thuốc YHCT đầu tiên của Việt Nam được chỉ định điều trị Covid-19, cúm mùa và các bệnh do virus lây qua hô hấp. Để trở thành thuốc YHCT được cấp phép lưu hành phải có quá trình dài nhiều năm nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả cho người bệnh.

Thời gian tới, Cục Quản lý y, dược cổ truyền sẽ tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Y tế ban hành phác đồ điều trị Covid-19 và hậu Covid-19 bằng YHCT. Hiện nay, việc chuẩn bị cho việc ra đời phác đồ này cơ bản hoàn tất khi đã tổ chức được hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia.