Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo xử lý các thông tin báo chí phản ánh

Theo Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, thời gian qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn có nêu một số vấn đề liên quan đến chỉ đạo, điều hành của tỉnh Lâm Đồng về quản lý bảo vệ rừng, quản lý sử dụng đất đai trên một số địa bàn thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ông Bùi Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng (thứ 2 từ trái qua) thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng về các thông tin báo chí nêu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cụ thể, thời gian qua, các cơ quan báo chí đã phản ánh tình trạng mất rừng tại dự án “The Dàlat at 1200” (tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương) do Công ty TNHH Acteam International làm chủ đầu tư; thu hồi đất liên quan đến dự án King Palace tại Dinh 1 (phường 10, TP Đà Lạt); quy trình cưa hạ thông ba lá trên đèo Prenn (TP Đà Lạt) để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đèo…

Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng giao các cơ quan chức năng rà soát, xử lý, báo cáo các nội dung trước ngày 20-4-2024.

Trước đó, tại buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng với các cơ quan báo chí, tỉnh Lâm Đồng mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan báo chí để cung cấp thông tin kịp thời đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm.

ĐOÀN KIÊN