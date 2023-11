Thượng úy công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, mặc dù được các bác sĩ tận tình nỗ lực cứu chữa, người thân và đồng đội hết lòng chăm sóc nhưng do bị thương quá nặng, Thượng úy Trần Trung Hiếu (sinh năm 1992, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã không qua khỏi.

Thượng úy Trần Trung Hiếu hy sinh trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, người thân, đồng chí, đồng đội và người dân. Những ngày qua, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an Hà Tĩnh, Nghệ An và người thân, người dân hiến máu để cứu Thượng úy Trần Trung Hiếu.

Mặc dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An, đoàn bác sĩ Bệnh viện Việt Đức tận tình nỗ lực cứu chữa, đồng đội, gia đình và người thân hết lòng chăm sóc nhưng do vết thương quá nặng, Thượng úy Trần Trung Hiếu đã hy sinh lúc 6 giờ 35 phút ngày 17-11-2023.

Thi thể Thượng úy Trần Trung Hiếu đã được người thân, đồng đội đưa từ bệnh viện về quê nhà tại tổ dân phố Thanh Chương (thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh và ngành chức năng hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Thượng úy Trần Trung Hiếu sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại thị trấn Tiên Điền. Từ nhỏ, Thượng úy Hiếu đã ước mơ được khoác lên mình màu áo của lực lượng Công an nhân dân để giữ gìn bình yên cuộc sống. Thượng úy Hiếu đã cố gắng học tập và thi vào Trường Trung cấp An ninh. Sau khi tốt nghiệp, Thượng úy Hiếu được phân công về công tác tại Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Nghi Xuân.

Đến năm 2017, Thượng úy Hiếu thi đậu vào Học viện Cảnh sát Nhân dân, chuyên ngành điều tra hình sự. Vừa học, vừa làm, tháng 7-2018, thực hiện chủ trương về điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, Thượng úy Hiếu xung phong về cơ sở, được điều động về công tác tại Công an xã Xuân Hồng. Thượng úy Hiếu là một trong ba cán bộ chính quy đầu tiên của Công an xã Xuân Hồng. Xã Xuân Hồng cũng là địa phương đầu tiên của huyện Nghi Xuân bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã.

Hoàn cảnh của Thượng úy Hiếu rất khó khăn, chưa có nhà riêng. Lâu nay, Thượng úy Hiếu cùng vợ và 2 con nhỏ sinh sống tại nhà bố mẹ vợ ở thôn 3, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân. Con đầu 3 tuổi, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm do sinh thiếu tháng; con út mới 10 tháng tuổi. Vợ đang làm hợp đồng điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân.