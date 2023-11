Khởi tố đối tượng đâm trọng thương cán bộ công an xã

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can đối với Trần Trọng Gia Bảo về hành vi “Giết người”.