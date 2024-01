Tiến độ nhà ga T3 Tân Sơn Nhất đạt 50% khối lượng phần thô

Liên quan tiến độ xây dựng nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ngày 19-1, Trưởng ban Quản lý dự án Xây dựng nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất Lê Khắc Hồng cho biết, sau hơn một năm khởi công, hạng mục nhà ga hành khách đạt 50% khối lượng phần thô. Phấn đấu đến ngày 5-2 (trước Tết Giáp Thìn) hoàn thành toàn bộ sàn, nắp tầng hầm, toàn bộ sàn tầng 2 phía giáp sân đậu máy bay. Đến ngày 15-5, hoàn thành toàn bộ các sàn và bắt đầu lắp dựng kết cấu kèo sắt, mái.

Theo ông Lê Khắc Hồng, mặt dù bàn giao mặt bằng chậm, khó khăn trong tổ chức thi công, đặc biệt không gian lắp dựng cẩu, đường công vụ, bãi vật liệu, lán trại công nhân… cùng với đó, thi công cùng thời điểm với dự án lân cận như đường nối Trần Quốc Hoàn nên rất khó khăn trong vận chuyển vật liệu; xe đổ thải tiếp cận công trường phải thực hiện vào ban đêm, ảnh hưởng đến tiến độ.

Để đảm bảo tiến độ, ban quản lý yều cầu các nhà thầu huy động hơn 1.400 công nhân tham gia thi công, 16 cẩu tháp và trên 350 đầu xe, phương tiện thi công. Chia nhỏ khu vực thi công để thi công cuốn chiếu, thi công 2 ca trong ngày.

Hạng mục nhà ga hành khách có quy mô 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng là 112.500 m2. Nhà ga có hình tuyến tính tương đồng với nhà ga hiện hữu, được thiết kế thành 2 cao trình đi và đến riêng biệt, có 90 quầy thủ tục hàng không truyền thống, 20 quầy bagdrop thả hành lý tự động và 42 kiosk check in, 27 cửa ra máy bay (trong đó, 13 cửa bằng ống lồng), có 6 đảo xử lý hành lý đi và 10 đảo trả hành lý đến, 25 cửa kiểm soát an ninh hành khách đi. Đặc biệt, nhà ga được thiết kế 8 cửa kiểm soát an ninh và 1 khu riêng biệt phục vụ hành khách VIP, hạng thương gia và khách ưu tiên.