Tiền Giang: Bắt đối tượng chuyên “lừa tình”, chiếm đoạt tài sản

Ngày 17-3, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Trọng Ngân (41 tuổi, ngụ xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.