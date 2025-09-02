Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo và lời tri ân

Chào mừng và hướng về Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc Khánh 2-9, hòa chung không khí tưng bừng của triệu triệu trái tim người con đất Việt, cùng với Lễ Diễu binh diễu hành, hàng loạt sự kiện trọng đại đã diễn ra. Đại lễ khánh thành, khởi công 80 dự án tiêu biểu trên cả nước trong chuỗi sự kiện, đặc biệt trở thành mốc quan trọng về sự trưởng thành, vươn lên của kinh tế Việt Nam sau 80 năm độc lập.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - gương mặt nổi bật của khối Kinh tế tư nhân Việt Nam, phát biểu tại Đại lễ khánh thành, khởi công 80 dự án tiêu biểu trên cả nước chào mừng 80 năm Quốc khánh - nguyện tiếp tục cống hiến, phát huy tinh thần tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

“Tôi xin cúi đầu tri ân anh linh các thế hệ cha anh đã hy sinh, bình định đất trời, để hôm nay doanh nghiệp dân tộc chúng tôi được chiến đấu trên thương trường với ý chí cao nhất và lương thiện nhất.

Tôi xin được gửi tới các quý lãnh đạo đất nước, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm lời tri ân chân thành đã mang đến sự đổi mới toàn diện tốt đẹp mỗi ngày trên đất nước xinh đẹp của chúng ta, cho người dân niềm tin vào tương lai Việt Nam rực rỡ.

Cho phép tôi gửi tới các doanh nghiệp và đồng bào cả nước lời chúc mừng và lời hứa xây dựng, sáng tạo, cống hiến vì hạnh phúc của người dân, vì một Việt Nam giàu đẹp, văn minh, hùng cường”, tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo bày tỏ.